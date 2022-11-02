Данилко о последней встрече с Шатуновым: «Ему очень сложно было»

Фото: www.globallookpress.com / Alexandr Gusev

Исполнитель, известный по образу знаменитой Верки Сердючки, оборвал связи с российскими коллегами, но о единицах до сих пор говорит с восхищением. В их числе покойный экс-солист «Ласкового мая».

Украинский артист Андрей Данилко, известный как персонаж Верка Сердючка, рассказал о последней встрече с покойным экс-солистом группы «Ласковый май» Юрием Шатуновым. Пародист не поддерживает связь с коллегами из России, в контексте политической ситуации регулярно и резко их критикует, но о Шатунове говорит исключительно с уважением и восхищением. И с горечью, так как на долю покойного выпало немало испытаний.

В шоу Катерины Гордеевой* Данилко признался, что с юности был фанатом умершего коллеги. Еще начинающим артистом он однажды отправился в Москву, чтобы посетить концерт кумира. Вспоминает, как публика встречала звезду: все мечтали побывать на выступлении, в одежде и прическе пытались повторить образ Шатунова. Особенно подкупала естественность певца — он не притворялся, всегда оставался собой.

Впервые услышав голос покойного музыканта, Данилко, по собственным словам, обомлел, песню «Пусть будет ночь» артист назвал «детским потрясением». Он тяжело пережил смерть Шатунова. На похороны не приехал, остался в Киеве, но послал близким букет белых роз.

Юра Шатунов, певец, бывший солист группы «Ласковый май». Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

«У нас с ним были очень доверительные моменты. Последний раз мы встретились в московском клубе — он забежал в гримерку, и мы оба плохо выглядели. Если я загримировался под Сердючку, надел очки, то он… Мы поговорили, Юра был очень живой. У него же не было друзей. Ему очень сложно было», — сказал пародист.

Юра Шатунов скоропостижно скончался в возрасте 48 лет от острой сердечной недостаточности 23 июня. Ему стало плохо во время отдыха со своими коллегами в Подмосковье. Насколько можно быстро исполнителя доставили в больницу, но врачи не смогли его спасти. Часть праха Шатунова захоронена на Троекуровском кладбище, вторая была развеяна над его любимым озером в Германии — там певец жил с семьей.

Ранее 5-tv.ru писал о скандальном разбирательстве между Юрием Шатуновым и его экс-продюсером Андреем Разиным. Незадолго до смерти певец выиграл суд и получил право исполнять хиты «Ласкового мая». У шоумена свой взгляд и на итоги заседаний, и на причины последовавшей за ними трагедии.

* — признана иностранным агентом по решению Минюста РФ.