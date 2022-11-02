Валя Карнавал о скандале с Долиной: «Все меня хейтили! У меня опустились руки»

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Популярному блогеру пришлось заново учиться верить в себя после резких слов народной артистки о ее вокальных данных.

Блогер Валентина Карнаухова, известная как Валя Карнавал, с большим трудом пережила скандальный инцидент с народной артисткой РФ Ларисой Долиной. По ее словам, после выхода в эфир выпуска шоу, в ходе которого произошел конфликт, пришлось взять паузу в карьере и серьезно поработать над собой. Девушка не сразу справилась с волной хейта, обрушившейся на нее тогда. Об этом она рассказала на YouTube-канале рэпера Басты (настоящее имя Василий Вакуленко).

Разборки Долиной и Карнавал в течение нескольких месяцев были актуальной темой новостной ленты. В ходе музыкального шоу народная артистка указала Вале, что та не умеет петь и не может называть себя профессиональной певицей. Также Лариса Долина посоветовала поучиться вокальному мастерству, чтобы справиться хотя бы с парой нот, ну или петь на кухне. Девушка не сдержалась, ответила, что каждый имеет право на самореализацию, и образование для этого необязательно.

У Долиной позиция вызвала удивление, у публики по большей части тоже. Шумиха поднялась нешуточная, а хейтеры атаковали Карнавал в социальных сетях. Обвинения в бесталанности задели и заставили сомневаться в себе. Блогер пожалела, что ввязалась в конфликт, бросила на некоторое время увлечение музыкой.

«У меня просто опускались руки. Не знала, что делать. Все называли меня плаксой, хейтили. Я чувствовала себя очень ужасно. Карабкалась из этой ямы наверх. После этого выпуска не ходила на студию. Приезжала как на каторгу. Думала, что настолько никчемная», — призналась звезда.

Все проходит, утих со временем и резонанс от перепалки знаменитостей. Долина и Карнавал даже сумели примириться. На одном из своих концертов девушка обратилась к народной артистке со сцены и поздравила с днем рождения, позже подарила ее внучке укулеле. Артистка, хоть и несколько раз подогрела скандал упоминанием Карнавал, приняла подарок с благодарностью.

Лариса Долина стоит на своем — музыкой должны заниматься музыканты. Она не готова даже ради пиара и гонорара выходить на одну сцену с непрофессионалами, пишет dni.ru. Так, обсуждая наболевшую тему, артистка отказалась называть даже имя Ольги Бузовой, не говоря уже о вероятности спеть с ней дуэтом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, за кого собралась замуж Валя Карнавал и как она готовится к свадьбе.