Баскетболиста Тома Эртеля исключили из сборной Франции из-за игры за «Зенит»

Фото, видео: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov; 5-tv.ru

Игрок шокирован таким решением. Но ничего не поделать: на сегодняшний день, к сожалению, политика ставится выше спорта.

Настоящую травлю устроили на родине баскетболисту «Зенита» Тома Эртелю. Он переехал в Санкт-Петербург в конце сентября и вот сегодня стало известно, что из-за этого его пожизненно отстранили от выступлений за сборную Франции.

Сам игрок рассказал нам, что шокирован этой новостью. Особенно удивляет решение французской стороны на фоне последних выступлений Эртеля за сборную. Именно благодаря ему французы сумели взять серебро последнего чемпионата Европы.