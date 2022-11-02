Косое и кривое: в России увеличилась доля контрафакта на рынке стройматериалов

Фото, видео: www.globallookpress.com / Georg Wendt; 5-tv.ru

Ущерб экономике от фальшивок они уже оценили в два триллиона рублей.

Затеявшие ремонт россияне столкнулись с огромным количеством контрафакта стройматериалов. Причем встречается он не только на рынке, но и в крупных сетевых магазинах.

Эксперты говорят, что доля подделок выросла на четверть. Ситуация настолько критичная, что сразу несколько отраслевых ассоциаций просят Владимира Путина обратить на это внимание. Они просят вернуть госконтроль за оборотом строительных материалов. Однако, против регулирования выступает Минэкономразвития. Иван Литомин выяснил, как не нарваться на фальсификат.

Когда стяжка рассыпается…

«Здесь… Из чего это заливалось — история умалчивает!»

…штукатурка — плывет и отваливается…

«Здесь все косое-кривое… Одни везде раковины…»

…и даже самые простые металлические профили — ломаются от прикосновения…

«Ну кто это сделал? Где-то же это производится… Это…»

Топ-дизайнер Александр Кононенко теперь вынужден полностью переделать ремонт в этой студии. Если раньше, например, подделывали премиальную европейскую сантехнику, то сейчас проверять нужно чуть ли не каждый мешок с цементом.

Поддельные трубы, цемент, кабели, сантехника и радиаторы отопления, некачественные смеси и жидкости. До прошлого лета за всем этим следил Росстандарт. Но потом контроль за строительным рынком упразднили, и на прилавки хлынул поток «реплик» и откровенных подделок.

«Из того, что совсем смешно: „made in Italy“ и штрих-код России. Ну, то есть надо бы определиться все-таки»

Отличить контрафакт от оригинала Владислав Ткаченко, гендиректор Ассоциации производителей трубопроводных систем, может на глаз или наощупь. Материал не тот, цвет не соответствует ГОСТу, заломы или лишние надписи.

«Все покупаем и запрашиваем документы», — сказал Ткаченко, направляясь на кассу.

Проверить можно в лаборатории. Помимо труб мы купили панельный радиатор и привезли его в НИИ Сантехники.

— То есть мы подаем в него давление?

— Да. По паспорту давление рабочее составляет семь атмосфер, а для проведения испытания на статическую прочность нам нужно подать в два с половиной раза больше давления.

Нагрузку наш радиатор не выдерживает.

«Сварное соединение лопнуло. Вот, видите, они расходятся. Уже начали расходиться», — говорит специалист НИИ.

Но как распознать подделку непрофессионалу?

«Стоит обратить внимание прежде всего на соответствие ГОСТу — 31311. Должна быть надпись. Теперь, значит, то, что он сертифицирован. Значок обязательной сертификации», — рассказал член экспертного Совета евразийской ассоциации рынка отопительных систем Герман Бершидский.

Смотреть нужно и на сам радиатор, и в паспорт. Запрашивать у продавца сертификаты и лицензии. Если они есть.

«Недобросовестные участники рынка легко покупают этот сертификат. И их обращение продукции на рынке становится таким же законным, как его добросовестного производителя, и никто на сегодняшний день не контролирует это обращение», — заявил гендиректор международной ассоциации «Антиконтрафакт» Игорь Прудников.

Вернуть контроль на строительный рынок отраслевые ассоциации предлагают уже больше года. Ущерб экономике от фальшивок они уже оценили в два триллиона рублей. Сейчас, когда контрафакт отвоевывает полки в крупных магазинах, покупателю остается надеяться только на себя: отличить мешок поддельного цемента от оригинального непросто, но лучше сделать это в магазине, чем на строительной площадке.