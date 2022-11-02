Юлия Ефременкова пожаловалась на проблемы в отношениях с отцом ее близнецов

Фото: Instagram* / efremenkovvvva

Дети знаменитостей родились недоношенными, позади месяц в больнице. Но и теперь, дома, покоя нет — малыши плачут, мама и папа борются с бюрократией, и нервы на пределе.

Бывшая ведущая реалити-шоу «Дом-2» Юлия Ефременкова рассказала о проблемах в отношениях с отцом ее близнецов Мондезиром (Полное имя Тамба-Тамба Свет-Амур Мондезир). После месяца в больнице, полного переживаний о здоровье родившихся недоношенными малышей, трудности не закончились. Больше недели семья провела вместе дома, но покой им пока только снится.

Новоиспеченные родители вот уже несколько дней не могут оформить свидетельства о рождении детей. Мондезир хочет назвать их по традициям своей страны — в Конго малышам дают несколько имен, отчества при этом нет. Но сотрудники МФЦ отказываются указывать в документах нетипичные данные. Папа близнецов настойчив, ведь для него принципиально отразить культуру своей родины в их именах.

Ефременкова при этом просто мечтает поскорее преодолеть бюрократические сложности. Ей неважно, будет у детей отчество или нет. Звезды ездят в МФЦ как на работу, но пока далеко не продвинулись. Оба нервничают и даже начинают ссориться.

«Честно, в эти дни очень расстроена… Уже неделю мы не можем оформить документы на детей. В крайний раз, когда мы туда приехали, мы поругались с Мондезиром и уехали опять ни с чем», — жалуется экс-ведущая реалити.

Юлия Ефременкова и ее бойфренд Мондезир никак не могут насладиться покоем после рождения близнецов. Фото: Instagram* / efremenkovvvva

Днем ранее жалобы в сети публиковал и отец малышей. Он признался, что пока многого не умеет, и уход за близнецами превращается в нарастающую головную боль. А когда мама мальчиков уехала по делам и оставила Мондезира с ними наедине, он и вовсе растерялся. В одной комнате мастер устанавливает телевизор, в другой просят есть дети, в третьей нужно приготовить обед и добавить в него нужные лекарства.

Несмотря на ворох проблем и препятствий, отметил Мондезир, для него хлопоты о наследниках — радость. Он уже не успевает вести свой блог, так как просто не способен отвлечься от сыновей даже на минуту. Мужчина готов преодолевать сложности, учиться новому, он не сомневается, что вскоре станет более уверенным родителем, у которого все схвачено.

Юлия и Мондезир познакомились на телепроекте «Дом-2». Ефременкова была ведущей, а ее избранник — участником. В 2019 году бойфренд сделал ей предложение, но за ним вместо свадьбы последовало расставание. Разлука оказалась временной, пара воссоединилась, но в ЗАГС с тех пор не спешит. Даже после рождения детей они заявляют, что поженятся только тогда, когда будут на 100% к этому готовы.

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