Президент Бразилии Болсанару не оставляет пост: несогласные хотят переворота

Фото, видео: www.globallookpress.com / Roberto Casimiro; 5-tv.ru

Гражданский протест приобретает все более агрессивные формы. Станет ли Лула Да Силва главой государства, согласно итогам прошедших выборов?

Вся Бразилия сейчас находится в подвешенном состоянии. Президентская гонка вроде уже завершилась, но ее уже называют едва ли не самой странной в истории. Вроде де бы и победитель уже известен — это бывший президент страны Лула Да Силва. Однако действующий, Жаир Болсонару, не торопится покидать свой пост. Более того, до сих пор не признал поражение и весь день вызывает на совещание генералов армии. Что происходит — попытался разобраться Игорь Балдин.

Пока несогласные с итогами выборов сторонники Болсонару жгли покрышки, перекрывали трассы, в том числе к крупнейшим аэропортам, таким как Сан-Паулу, сам он молчал. На двое суток заперевшись в своей резиденции.

«Мы ждем Болсанару! Мы требуем исполнения закона!» — скандируют протестующие.

Когда митингующих стало больше миллиона, особо отчаянные направились к военным казармам, призывая армию совершить переворот и взять власть в свои руки. Тогда-то действующий президент, кажется, и понял: ситуация выходит из-под контроля. Протест приобретает все более агрессивные формы.

«Мы не позволим преступнику руководить страной! Мы уверены, что при подсчете голосов было мошенничество!» — заявила одна из протестующих.

Болсонару вызывает в свою резиденцию командующего ВВС, министра юстиции, военных советников. А потом еще и членов Федерального верховного суда. И вот, приглашает журналистов, которые два часа теснятся в холле, ожидая его решения. Он еще пару минут крутит в руках бумажку и наконец произносит…а что? Не поняли даже многие бразильцы.

«Я не говорил, что считаю результаты выборов идеальными. Вопросов много. Но важно соблюдать Конституцию. Надо дать возможность демонстрантам спокойно приходить на митинги и уходить с них», — сказал Жаир Болсанару.

Еще несколько томительных минут, и министр Госслужбы Сиро Гомеш объявляет: скоро портфели перейдут в руки новому правительству. То есть, скорее всего Болсонару результаты выборов оспаривать не будет. Но это не точно. Другой вопрос: скоро ли остынут сами бразильцы.

Атмосфера в стране накалялась постепенно. Ультраправый Болсонару и ультралевый Лула на выборах шли плечом к плечу. У победившего социалиста отрыв всего в 1,8%. Его главный электорат бедные — треть бразильцев до сих пор живет в трущобах. За его соперника голосует средний класс. Политические дебаты были горячими — под стать тому, во что все и вылилось.

— Ну-ка сказано: «Стоять здесь!»

— Да я с таким рядом и стоять не хочу!

Лула уже возглавлял страну — избирался в 2002-м и 2006-м. С тех пор сохранил хорошие отношения с Владимиром Путиным. Вместе они работали над созданием БРИКС.

«Для правительства Лулы главный фокус внешней политики — это БРИКС. Он против изоляции России, против блокировки системы Свифт. Он будет больше ориентироваться на Россию и Азию, чем на Запад», — считает бразильский политолог Бруно Лима Роча.

Но говорить, что Лула «наш парень» — не совсем верно. У него, например, есть давние связи и с демократической партией США.

«Лулу выбрали в Бразилии. Что думаете?» — спросила журналистка у Джо Байдена.

«Это очень хорошо! Мы обсудим с ним, над чем будем работать», — ответил американский президент.

Республиканцы, напротив, всегда ставили на Болсонару. Последнего конкуренты даже иронично называют «бразильским Трампом».

Но что важнее для нас: и Лула, и Болсонару– за развитие отношений с Москвой, против санкций и военной помощи Украине. Поэтому найти общий язык будет не так сложно при любом развитии событий в бурлящей южноамериканской стране.