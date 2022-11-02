Петербургского учителя требуют уволить за порнокнигу

Фото, видео: Анна Майорова/URA.RU / ТАСС; 5-tv.ru

После разразившегося скандала преподаватель истории поспешил уйти на больничный.

Скандал с пикантными подробностями разворачивается в Санкт-Петербурге вокруг учителя истории. Молодого преподавателя подозревают совсем не в том просвещении, которое предусмотрено школьной программой. Александр Тарасенко узнал такое, о чем лучше говорить за полночь.

— Видел школьниц, которые говорят по этому поводу.

— Что говорили?

— Что он извращенец.

Вот так сейчас школьники обсуждают скандального учителя истории Семена Шульца. На переменах только о нем и говорят.

«Подкатывал к малолеткам, чтобы хорошие оценки им ставить. Может ему не нравится с женщинами своего возраста общаться».

Но мало ли что про молодого педагога могут наговорить дети. За руку его (вроде бы) никто не ловил. И жалоб на домогательства, насколько известно, до сих пор в полицию не поступало. Вот только заметили за историком одну странность: любит в школу носить эротическую литературу. Вот эту книжку увидели дети. Прочитали, не все поняли, а потом дома забросали родителей вопросами, заставив краснеть.

«Мы все понимаем что дети взрослеют, у нас разговоры на эти темы идут, но не такого характера, который в этой книге написан», — заявила мать ученицы.

Скандал. Жалобы. Родительское собрание. Мамы и папы подробно ознакомились с текстом в интернете. Покраснели еще раз. Потому что роман «Девушки» изобилует пикантными подробностями и ненормативной лексикой.

«Родители учеников утверждают — 23-летний историк не просто принес в школу порнографический роман, но и собственноручно написал эту книгу. Всего дело в том, что имя и фамилия автора произведения и педагога полностью совпадают. Еще один интересный факт, в начале своей карьеры Семен Шульц поступал на юридический факультет, а герой этого произведения также имел в своей карьере такую веху», — говорит Александр Тарасенко.

Юридических знаний ему хватило, чтобы написать заявление о клевете. Утверждает, что книг не писал, с детьми вел себя прилично.

«Было проведено внутреннее служебное расследование, факты не подтвердились. В то же время администрация школы обратилась в полицию с заявлением о проверке причастности или не причастности учителя к данной книге», — сообщила директор школы № 334 Наталья Нагайченко.

Учителя рассуждают о случившемся на уроках. Кто-то заступается за коллегу.

«После 16 лет, и по закону можно все по взаимному согласию».

Родителей такое заступничество возмущает.

«Все уроки он посвящает Шульцу: рассказывает о его интимных татуировках, о крашеных бровях, о том, что он без ума от этого учителя. Я попросила ребенка записать аудиозапись урока: у меня был шок! Все 45 минут», — рассказала одна из родительниц.

Специалисты согласны: дети не должны ничего знать об эротических фантазиях и предпочтениях своих учителей.

«Для того чтобы все было безопасно и психическое и сексуальное развитие проходило хорошо и нормально, не должно быть никакого сексуализированного подтекста в этих отношениях», — говорит клинический психолог Татьяна Гилева.

После того, как разразился скандал, Семен Шульц ненадолго ушел на больничный. А потом вновь вернулся к ученикам преподавать историю. Но взбудораженные родители продолжают атаковать администрацию школы с требованием уволить педагога. Так или иначе, все ждут реакции правоохранительных органов.