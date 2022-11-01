«Руки свяжут»: как победа демократов в США скажется на отношениях с РФ

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Приход республиканцев к власти в Конгрессе может изменить взгляд страны на поставки вооружения Украине.

Результаты выборов в Конгресс США никак не повлияют на отношения страны с Россией, за исключением некоторых нюансов — таким мнением в эксклюзивном интервью 5-tv.ru поделился журналист и политолог Юрий Светов.

Эксперт уверен, что даже с приходом к власти республиканцев все будет идти своим чередом в части внешней политики — США продолжат косвенное участие в российско-украинском конфликте.

«Для нас ничего не изменится. Есть определенная консервативность процесса финансовая. Решения принимались уже заранее, и финансирование будет продолжаться, и поставки оружия, и так далее — деньги на это выданы заранее. Я думаю, что не удастся сразу республиканцам остановить, даже если они чего-то в этом отношении захотят», — считает политолог.

Кроме финансовой выгоды, есть и политическая причина не пошевелить пальцем в противостоянии двух стран.

«Для Соединенных Штатов Америки ослабление России оно как бы выгодно, поэтому кто бы ни был, они все равно будут на это нацеливаться. Знаете один из республиканцев очень хорошо сказал, что объем годового бюджета США 880 миллиардов долларов и всего за 65 миллиардов, которые они потратили на Украину, они получают ослабление России, на которое они не очень не рассчитывали бы», — пояснил эксперт.

Единственное, в чем действительно может измениться ситуация — в поставках оружия. В том смысле, что контроль за процессом в перспективе будет ужесточен. Не исключено, что его доверят специальной комиссии, которая раньше курировала вопрос по Афганистану.

«Сейчас говорят, что нужно оживить комиссию, и снова они будут контролировать эти поставки, потому что пошла информация, что оружие из Украины расползается в разные страны. И заявления полиции Финляндии на этот счет — это очень серьезная вещь. Хотя украинцы твердят, что это все кремлевская пропаганда, но на самом деле и финны, и шведы встревожены возможностью того, что это оружие идет и в их сторону. Поэтому, видимо, контроль будет пожестче за этим делом, а что касается снижения объемов, я не знаю», — поделился собеседник.

Что же касается внутренних интересов страны, то здесь, при победе республиканцев, все будет делаться для того, чтобы «связать руки Байдену», полагает Светов.

«Для этого надо будет затруднять всю деятельность Байдена, полностью превратить его в хромую утку и, соответственно, не давать ему принимать никаких эффективных решений, действий. Вполне возможно, в этой игре партийных интересов могут быть приняты какие-то решения, которые повлияют на помощь Украине», — допускает политолог.

В целом же, полагает он, выборы в Конгресс США пройдут с небольшим перевесом в сторону республиканцев. Предположительные они победят с результатом 51,5% против 48,5%, проголосовавших за демократов.

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