Спустя две недели после трагедии в Ейске под завалами нашли живую кошку

Фото, видео: 5-tv.ru

Кажется, что у пушистика и впрямь девять жизней.

Об истории чудесного спасения стало известно в Ейске. В подъезде дома, который пострадал в результате крушения Су-34, спасатели неожиданно нашли живую кошку. И это спустя две недели после трагедии.

Животное зовут Мика, она напугана, но чувствует себя хорошо. И на этом позитивные новости из Ейска не заканчиваются. Несколько дней назад спасатели там же нашли кота Яшу и крошечного хомячка.

Ранее 5-tv.ru сообщал о наиболее вероятной причине крушения бомбардировщика Су-34 в Ейске.