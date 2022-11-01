Из РФ во Францию отправили еще одну деталь экспериментального реактора

Фото, видео: www.globallookpress.com / Gilles Bader; 5-tv.ru

На реакторе ученые планируют отработать технологию термоядерного синтеза, аналогичную той, что происходит на Солнце.

Из Петербурга в Марсель отправили важнейшую посылку. Туда везут уникальное научное оборудование. 200-тонная деталь станет частью первого в мире термоядерного реактора. Над ним работают несколько десятков стран. Почему этот эксперимент так важен для всего человечества, и какой вклад в его создание вносят наши ученые — обо всем подробнее расскажет Роман Ишмухаметов.

На этом понтоне — оборудование, без которого человечество не получит бесконечный источник энергии. Эту высокотехнологичную посылку из Петербурга очень ждут в Марселе, где ведущие страны мира, включая и Россию, создают международный экспериментальный ядерный реактор.

На реакторе ученые планируют отработать технологию термоядерного синтеза, аналогичную той, что происходит на Солнце. Но чтобы воссоздать на земле далекие «небесные» процессы — нужные вещества требуется разогреть до десятков миллионов градусов. Такую температуру не выдержит ни один материал. Но еще в советское время наши ученые изобрели «токамак» — специальную камеру с магнитными катушками, где раскаленная до температуры солнца плазма удерживается от соприкосновения со стенками благодаря магнитному полю.

«Вот реализовать управление солнечной плазмы в условиях Земли и еще длительное, не импульсное, как бомба, оказалось сложной задачей. Поэтому Россия здесь не только исполнитель, она инициатор всего этого направления, которое реализуется в мире в таких крупных масштабах единственное в мире — первое», — рассказал руководитель проектного направления «Прорыв», спецпредставитель госкорпорации «Росатом» по международным и техническим проектам Вячеслав Першуков.

В экспериментальном реакторе ИТЭР — шесть таких магнитных катушек. Над нижней, например, работали китайские ученые — у них не все получилось с первого раза. Над верхней — самой сложной — работали наши физики.

«Сама эта катушка — она не самая большая, но на самом деле, с точки зрения изготовления, это не упрощения, а усложнение, мне коллеги не дадут соврать, но чем меньше катушка, тем ее на самом деле тяжелее делать», — пояснил старший советник гендиректора Международной организации ИТЭР Александр Алексеев.

В качестве топлива, «начинки» для термоядерного ректора — используют дейтерий, его получают из соленой океанской или морской воды. Один грамм дейтерия — энергетически эквивалентен десяти тысячам литров бензина. И стоимость производства грамма этого вещества — меньше тысячи рублей. Но самое главное, электростанции, работающие на термоядерных реакторах — вообще не угрожают экологии.

«Происходит термоядерная реакция, вырабатывается термоядерная энергия, она в самой неприятной аварии может просто потухнуть, то есть, вот, она горячая, горела и взяла, — и потухла, как лампочка горит, потухла и не может быть взрыва», — рассказал директор частного учреждения «ИТЭР-Центр» (госкорпорация «Росатом») Анатолий Красильников.

В амбициозном научном проекте кроме России, ЕС, еще США, Индия, Китай, Япония и Южная Корея. Каждая страна вносит свой вклад и все получают равный доступ к технологиям.

Катушка — огромная. Ее вес двести тонн. Поэтому транспортируют по воде. Сначала по Неве — до Финского залива, и уже оттуда морем — до Франции.

Всего Россия должна передать проекту ИТЭР 25 систем. Пока полностью поставили три из них — сверхпроводники и катушку. Это настолько сложный и высокотехнологичный проект, что ни одна страна не потянет его в одиночку. Первую плазму на экспериментальном — ученые планируют получить в 2025 году.