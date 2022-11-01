Без бинтов и спирта: за что не будут штрафовать водителей в РФ

Отсутствие аптечки или огнетушителя у водителя не будет поводом для штрафа

Фото, видео: Рюмин Александр / ИТАР-ТАСС / ТАСС; 5-tv.ru

Все это заложено в проекте постановления правительства, разработанном МВД.

Водителей не будут штрафовать за отсутствие аптечки, огнетушителя и даже знака аварийной остановки. Не будут требовать их обязательное наличие и при прохождении техосмотра. Все это заложено в проекте постановления правительства, разработанном МВД.

Новые правила могут вступить в силу уже весной. Кроме прочего, согласно документу впервые собираются штрафовать за резину не по сезону. Ударить по кошельку могут тех, кто не любит «переобуваться» и ездит на шипах летом. Впрочем, регионы смогут сдвигать сроки ограничений. Ведь начало зимы в Сочи и Якутске сильно отличаются. Хотя предыдущие попытки принять проект закончились неудачей.