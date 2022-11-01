Шойгу рассказал об итогах частичной мобилизации в РФ

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Денежное довольствие мобилизованных зависит от должности, но оно должно быть не менее 195 тысяч рублей в месяц.

Сегодня Сергей Шойгу рассказал о том, как именно работают наши вооруженные силы по стратегическим объектам ВСУ и критической инфраструктуре. Главная цель — снижение военного потенциала Украины. Удары наносятся высокоточным оружием, что исключает гибель мирных людей.

Только за последние две недели наши военные уничтожили две сотни иностранных наемников, большое количество танков и другой бронетехники, а также две установки HIMARS. Киевский режим в свою очередь целенаправленно бьет по мирному населению и социальным объектам.

«Вооруженные силы Украины не прекращают обстрелы Запорожской АЭС, точек эвакуации и мест раздачи гуманитарной помощи.

Сознательно наносятся прицельные удары по скоплениям гражданского населения. Отражаем атаки средств воздушного нападения противника. За последние десять дней перехвачено более двухсот реактивных снарядов HIMARS», — рассказал Шойгу.

Рассказал Шойгу и об итогах частичной мобилизации. Как и было запланировано, призваны 300 тысяч человек. Из них 87 тысяч после подготовки направлены в зону спецоперации. Денежное довольствие мобилизованных зависит от должности, но оно должно быть не менее 195 тысяч рублей в месяц. Также сегодня стало известно, что Владимир Путин, как и планировал накануне, посоветовался с юристами по поводу указа о завершении частичной мобилизации. Он не нужен. Точка поставлена, все мероприятия в рамках частичной мобилизации официально завершены. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.