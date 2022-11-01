В музее Мелитополя обнаружили азбуку, учившую детей ненавидеть русских

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Найденное учебное пособие в очередной раз доказало насаждение на Украине нацистской идеологии на государственном уровне.

Экстремистские обучающие материалы для детей, в том числе азбуку, прививающую ненависть к России, нашли в краеведческом музее Мелитополя. Об этом сообщает URA.RU.

«В игровой форме детям прививалась ненависть к России и всему русскому с ранних лет», — цитирует агентство директора музея Евгения Горлачева.

Так, на одной из страниц в книге изображены нацисты, а подпись под картинкой гласит: «Для Востока и Запада герои одни». Обнаруженные у научных сотрудников музея материалы доказывают целенаправленное насаждение на Украине на уровне государства нацистской идеологии с самого юного возраста.

В ходе военной спецоперации на Украине многократно находили свидетельства того, что идеи нацизма в стране прививали с малых лет. К примеру, под Красным Лиманом ранее обнаружили детский лагерь, где националисты занимались идеологическим воспитанием школьников. А в одном из лицеев города Купянска в Харьковской области нашли националистическую и экстремистскую литературу, в частности, краткий курс ведения локальной войны и устав одного из радикальных националистических объединений.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как на Украине малолетних детей накачивают ненавистью к русским.