Ноги не носят: врачи назвали страшные последствия плоскостопия

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Если неприятная особенность не доставляет сильного дискомфорта, то это не повод ее игнорировать.

Пациенты с плоскостопием испытывают усталость и неприятные ощущения в ногах. Заболевание заключается в уплощении сводов стоп, из-за чего они не выполняют амортизацию и не смягчают ударную нагрузку при ходьбе. Вследствие этого ноги болят после продолжительной ходьбы или пребывания в положении стоя.

О том, к каким последствиям может привести эта патология рассказал травматолог-ортопед Первой профессиональной сети ортопедических салонов «ОРТЕКА» Михаил Игнатов в беседе с изданием Газета.ру.

«В зависимости от типа и степени заболевания могут даже появиться признаки косолапости или хромоты. В подобной ситуации тело адаптируется к неправильной походке, из-за чего смещается ось позвоночника и меняется осанка. Мышцам спины приходится излишне напрягаться, чтобы вернуть туловище в нормальное положение», — объяснил он.

По словам Игнатова, из-за дополнительной нагрузки в спине у пациента появляются хронические боли. С прошествием времени становится труднее исправить осанку, потому что мышцы вырабатывают привычку удерживать тело в неправильном положении.

Помимо этого, по мнению травматолога, пациентам с плоскостопием очень важно следить за суставами. Они компенсируют ударную нагрузку во время ходьбы, поэтому сильнее изнашиваются.

«Колени страдают буквально при каждом шаге, если стопы нормально не выполняют свою функцию амортизации. Избыточная нагрузка на них нередко приводит к развитию артроза или артрита», — сказал Игнатов.

Также эксперт отметил, что иногда плоскостопие вызывает варикоз. Мышцы голени поддерживают движение венозной крови от ног к сердцу. Из-за плоской стопы они серьезно напряжены и стимулируют отток крови не очень качественно. Это грозит увеличением давления в сосудах и их расширением.

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