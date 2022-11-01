Кто выпадает из списка: Соседов о заслугах Ротару и Гагариной в шоу-бизнесе

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Во время опроса важно учитывать многие параметры — возраст, время, возрастные категории, место, социальный статус и так далее.

Полина Гагарина, Валерия, София Ротару достойны лидирующих позиций в рейтинге лучших отечественных звезд — об этом в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказал музыкальный критик Сергей Соседов.

Как известно, исследование провел Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ). На первом месте в результате оказалась Полина Гагарина, на втором — Алла Пугачева и замкнула тройку певица Валерия. В пятерке также Лариса Долина и София Ротару.

Всех перечисленных артистов, кроме Пугачевой, по мнению музыкального критика, можно отнести к таковым, а значит, и рейтинговать их оправданно. К примеру, Полина Гагарина, отмечает он, выпускает песню за песней, постоянно гастролирует и участвует в многочисленных шоу. София Ротару больше не может похвастаться столь же активной творческой жизнью, тем не менее продолжает давать концерты и как-то обновлять репертуар.

«Ну, по крайней мере, София Ротару записывает песни чистым голосом. Мы видим, слышим пение, а не пердеж унитазный на фонограмме. Мы можем считать Ротару певицей, и тем более она каждый год приезжает не новогодние огоньки, на "Песню года", поэтому вот место Ротару оправданно в этом списке. Ну Земфиру, видите, вспомнили. Ну а Пугачева, как говорится, найдите имя, которое выпадает из списка, или найдите слово из ряда представленных, которое не относится сюда. Жаль, что на первое не поставили. Я бы для смеха и на первое ее запузырил», — прокомментировал эксперт.

В целом, добавил он, важно знать, насколько репрезентативен представленный рейтинг. Если выборка проведена непрофессионально, можно поставить под сомнение результаты.

«Вот, например, я пойду сейчас по квартирам, и там будут у меня отвечать пенсионерки, мои старушки, потому что время дневное. И вот и я соберу 50 старушек из двух подъездов — это будет нерепрезентативная выборка, абсолютно», — пояснил собеседник.

То есть, отметил он, во время опроса важно учитывать многие параметры — возраст, время, возрастные категории, место, социальный статус и так далее. А вот брать в расчет мнения насчет давно не выступающих артистов нельзя.

«Сегодня уже в профессионализм этих социологических запросов сложно верить, тем более, если на втором месте среди лучших Пугачева. <...> Даже если каким-то образом у них это так получилось, значит, они должны были вывести Пугачеву из этого списка, поскольку она уже не певица», — уверен музыкальный критик.

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