Совершенно безвозмездно: кому Россия повезет 500 тысяч тонн зерна

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В российском Союзе экспортеров зерна подтвердили готовность поставить семена нуждающимся странам на Ближнем Востоке и в Африке.

В числе первых претендентов на 500 тысяч тонн зерна, обещанных Россией после приостановки участия в зерновой сделке, — беднейшие страны Африки и Азии, такие как Йемен, Эфиопия, Судан, Сомали. Об этом в комментарии «Российской газете» заявил генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько.

По его мнению, 500 тысяч тонн — очень приличный объем, который окажет ощутимую помощь нуждающимся. При этом будет оказана ощутимая поддержка и российским аграриям, — если беднейшим странам не хватает зерна, то в России его излишки только давят на цены, пояснил эксперт.

С этим мнением согласна первый зампред Комитета Госдумы по экономической политике Надежда Школкина. По ее словам, поставка зерна за рубеж снизит давление на внутренний зерновой рынок и тем самым стабилизирует цены на нем и повысит доходность сельхозпроизводителей.

В Союзе экспортеров зерна в свою очередь подтвердили готовность поставить зерно нуждающимся странам на Ближнем Востоке и в Африке.

«Наш экспортный потенциал гораздо выше, чем в предыдущем сезоне, мы можем удвоить наши экспортные поставки зерна и закрыть любые выпадающие объемы на мировом рынке», — заявил председатель правления Союза Эдуард Зернин.

Между тем в Российском зерновом союзе сделку оценивают скептически. Как ранее отмечал его президент Аркадий Злочевский, цены на зерно в мире сильно упали, а трудности с фрахтом, платежами и страховками у российских экспортеров остались.

После совершенной 29 октября террористической атаки киевского режима на порт Севастополя и корабли Черноморского флота Россия заявила о приостановке участия в зерновой сделке. При этом было объявлено о готовности компенсировать беднейшим странам выпадающие из-за этого объемы зерна. По словам главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева, Россия готова передать нуждающимся государствам 500 тысяч тонн зерна на безвозмездной основе, а также полностью заместить украинские поставки на мировом рынке.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Россия накажет Украину за срыв зерновой сделки.