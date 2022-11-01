На грани тьмы: энергии на Украине хватит на месяц

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После этого страна может погрузиться во мрак, понадобится эвакуация людей.

Электричества на Украине может хватить примерно на месяц, затем страна превратится в замкнутые островки. Такой прогноз дал украинский Telegram-канал «Резидент» со ссылкой на источник в офисе Владимира Зеленского.

В материале отмечается, что накануне в Киеве состоялось совещание по энергобезопасности, на нем были представлены сценарии развития энергетической ситуации в случае дальнейших ракетных ударов по инфраструктуре.

«Энергетики сделали неутешительный прогноз о способности выдержать подобный темп на протяжении 30-40 дней, а дальше будет нарушена единая система питания, страна превратится в замкнутые островки», — цитирует канал источник.

Это значит, что большинство территорий Незалежной останутся без электричества и веерные отключения спасти ситуацию не помогут.

«Придется эвакуировать население, чтобы города не замерзли», — заключается в сообщении.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и объявили РФ экономическую войну.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как эксперт объяснил истинную цель ударов по энергообъектам Украины.