Автоканнибалы: в России участились случаи краж автомобильных деталей

Фото, видео: Сергей Бобылев / ТАСС; 5-tv.ru

В топе угонов сегодня — популярные недорогие модели. На них, как правило, не ставят сложные охранные системы, а зря.

Подержанные запчасти стали покупать на треть чаще, чем год назад — такую статистику приводят онлайн-доски объявлений. Оно и понятно: из-за отсутствия поставок оригинальных деталей, на рынке все больше ворованных, — то есть снятых прямо на улице.

Крадут все, до чего могут дотянуться: например, противотуманки вырезают даже с куском бампера. Леонид Рыжиков о любимых марках похитителей и, самое главное, о том, как себя от них обезопасить.

«Эта фара оригинальная, эта — не оригинальная. Менянная. Она отличается сразу и по цвету, и по состоянию», — рассказал специалист по автоподбору Александр Смолов.

Замененные детали на машинах специалист по автоподбору Александр Смолов замечает сразу. Малейшие отличия бросаются в глаза. Такой локальный ремонт, говорит эксперт, не всегда последствие аварии. Те же фары воруют то и дело. Жертвой таких преступников стал и сам Александр. Оптику с его новенькой «Ауди» сняли на четвертый день после покупки. И новая оказалась не по карману.

«Я купил самый дешевый комплект фар — 50 тысяч рублей. Также на фарах были следы от съема, возможно, я купил же свои фары, потому что у меня так же на крыльях были царапины от съемников. Если новые у дилера мне озвучили по 180 тысяч за одну блок-фару», — сказал Смолов.

А петербурженку Валерию обманули дважды. Девушка познакомилась с импозантным молодым человеком. Новый ухажер всеми способами добивался внимания и даже пообещал привести в порядок ее легковушку. Но лавстори закончилась, как только Валерия отдала ключи от машины. В сервисе мужчина стал снимать запчасти и продавать через интернет.

«Пытался завоевать мое сердце тем, что он сейчас отремонтирует мое „БМВ“, не сам, а просто начнут делать, деньги там какие-то закидывать», — сказала Валерия.

Воровство деталей, распространенное в 1990-х, снова возвращается. Прямо на улицах с автомобилей снимают колеса, зеркала, фары. Часто страдают машины каршерингов. Не повезло и владельцу этого «Мерседеса».

Спрос на б/у запчасти растет на фоне проблем с поставками новых деталей из-за рубежа. По данным онлайн площадки объявлений, поддержанные автотовары летом и осенью стали покупать на треть чаще, чем год назад.

«Естественно, появляется спрос, а этот спрос рождает предложение, которое создается в том числе хищением чужого транспортного средства, которое разобрали на огромное количество запчастей», — рассказал автоэксперт Дмитрий Попов.

Куда потом попадают эти запчасти — догадаться нетрудно. В каждом крупном городе есть десятки разборок, стеллажи которых доверху забиты деталями на любой автомобиль. Хотя продавцы и уверяют — все легально.

Проследить, с какой конкретно машины снята та или иная деталь после разборки автомобиля практически невозможно. Номера выбиты только на некоторых элементах кузова и двигателе. Все остальные запчасти легко взаимозаменяемы. При этом, например, даже поддержанные крылья, фары или капот стоят немалых денег.

В топе угонов сегодня — популярные недорогие модели. На них, как правило, не ставят сложные охранные системы, а зря. Хотя и дорогая сигнализация не спасет, если преступники решили прямо на улице утащить какую-то деталь.

«С корейских автомобилей сейчас стали снимать очень активно противотуманные фары, вырезая их прямо с куском бампера. С немецких автомобилей зеркала всегда были в моде. С американских машин фары крадут», — рассказал руководитель сервиса установки противоугонных систем Дмитрий Андреев.

От воровства деталей может спасти гравировка на оптике и зеркалах или болты с секретками на колесах. Чем больше систем защиты установлено на автомобиль, тем меньше интереса к нему со стороны угонщиков. Но затраты на все эти технические уловки в итоге могут стоить дороже тех деталей, которые интересуют преступников.