Страшный сон сникерхеда: Россия не получит новых кроссовок Канье Уэста

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«Отмененный» рэпер публично разорвал контракт со спортивным гигантом Adidas.

После расторжения спортивным гигантом Adidas сотрудничества с американским рэпером Канье Уэстом из-за его одиозных высказываний, российские модники рискуют остаться без модных кроссовок Yeezy. О будущем сникер-индустрии в России рассказал основатель магазина Stephsnks Дмитрий Губарь.

По его словам, скандальные ситуации с участием знаменитостей напрямую влияют на их сотрудничество с брендами. Запад применяет к провинившимся излюбленную «культуру отмены», но длится она недолго и все снова возвращается на круги своя.

«Все мы помним ситуацию с Трэвисом Скоттом, когда после его концерта, на котором погибли люди, с ним расторгли контракты все бренды. При этом спустя время все позабылось, в итоге Nike и другие бренды вернулись», — привел пример Губарь.

Однако с Канье Уэстом ситуация обстоит слегка иначе. Не Adidas «вышвырнул» рэпера, а он сам публично прервал сотрудничество. Поэтому новых вещей не будет, а в России будут распродаваться «старинки» по взлетевшим ценам.

«На данный момент в продаже останутся только те модели, которые уже были выпущены. Они будут продаваться на различных площадках. А вот новые семплы, которые еще не были выпущены, купить будет уже невозможно. Я думаю, что продукция Yeezy подорожает, но не сейчас, а через какое-то время. Пока что новости о расторжении контракта сильно не повлияли на вторичный рынок. Ожидайте подорожание примерно через полгода», — рассказал знаток индустрии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что российский блогер Наташа Гасанханова предложила новую площадку для «отмененного» Канье Уэста.