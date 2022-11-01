Шанс на спасение: блогер из России предложила площадку «отмененному» Канье Уэсту

Фото: www.globallookpress.com / Ron Sachs

Наташа Гасанханова пригласила рэпера «виртуально» присоединиться к России через одну из социальных сетей.

Российский блогер Наташа Гасанханова дала американскому рэперу Канье Уэсту шанс на искупление и пригласила его «виртуально» переехать в Россию, присоединившись к социальной сети «ВКонтакте».

В последнее время Канье Уэста ненавидят практически все: экс-муж Ким Кардашьян с подтвержденным диагнозом «биполярное расстройство личности» позволяет себе расистские, антисемитские и открыто странные высказывания. Из-за этого многие крупные бренды прервали сотрудничество с рэпером. Среди них: дом моды Balenciaga, Vogue во главе с некогда любившей Канье Анной Винтур и спортивный бренд Adidas. С последним Уэст создал линейку Yeezy. Кроссовки из этой коллаборации желанны по всему миру. Но теперь, после ухода жены и четверых детей, Канье потерял и свое модное детище.

Однако Наташа Гасанханова решила дать американскому рэперу второй шанс и выразила уважение его музыке.

«Канье, я всю жизнь слушаю твою музыку и ношу твою одежду. Но глядя на то, что сейчас происходит с тобой, я просто схожу с ума. Зачем тебе такие американские соцсети? Давай лучше к нам, Welcome to Russia, хотя бы виртуально», — говорит в своем видеообращении Наташа Гасанханова.

К слову, не одна Наташа Гасанханова поддерживает Канье Уэста. Например, популярная премия «Новая песня года» хочет пригласит его в качестве участника и ведущего программы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о признании Канье Уэста в том, что за всю жизнь он не прочел ни единой книги.