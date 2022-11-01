Ряд нулей: подруга Киркорова открыто назвала его гонорары

Диджей Гусева рассказала, что получает не менее 250 тысяч рублей за час работы

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Диджей Катя Гусева заявила, что астрономические суммы Филипп Киркоров получается потому, что он лучший в стране.

Король российской эстрады Филипп Киркоров получается за одно выступление гонорар с шестью нулями. Об этом рассказала официальный диджей артиста Катя Гусева.

В беседе с dni.ru Гусева призналась, что является самой высокооплачиваемой девушкой-диджеем в стране. Один час ее выступления стоит четверть миллиона рублей.

«Час моего выступления стоит не менее 250 тысяч рублей. Хотя я знаю и таких, кто работает за пять тысяч», — рассказала Катя Гусева и добавила, что в следующем году не собирается работать.

«Улечу отдыхать и ничего страшного, что не заработаю», — призналась звездный диджей.

Раскрыла Катя Гусева и гонорар Филиппа Киркорова. Ни для кого не секрет, что за выступление короля эстрады нужно выложить астрономическую сумму, но именно его диджей назвала точную цифру.

«Он берет сегодня около десяти миллионов рублей за выступление. И ему такие деньги, конечно, платят, потому что он номер один на эстраде», — рассказала Катя Гусева.

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