Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович

Футболист оказался лучшим среди своих коллег.

Капитан московского «Динамо» Даниил Фомин победил в голосовании «Комсомольской правды» за премию «Футбольный джентльмен 2022 года». Информация об этом появилась на сайте KP.RU. Теперь спортсмен получит главный приз премии — традиционный черный смокинг, который вручат игроку на торжественной церемонии.

Даниил Фомин привыкает к смокингу джентльмена. Источник фото: Комсомольская правда / Иван Макеев

Известно, что обладатель звания «Джентльмен года» всегда устанавливается в ходе двух этапов голосования. Сначала болельщики определяют тройку самых достойных претендентов на сайте издания, а после экспертное жюри выбирает среди них самого достойного. Фомин оказался в финальной тройке вместе с вратарем «Спартака» Александром Селиховым и нападающим ЦСКА Федором Чаловым.

«Я знал, что „Комсомольская правда“ ежегодно вручает такой приз. А когда услышал, что стал победителем, изучил список тех, кто его получал раньше. Что сказать, известные ребята. Приятно оказаться в такой компании. Но, в любом случае, все индивидуальные призы связаны и с командой», — высказался Даниил о своей победе.

Известно, что главным условием в определении победителя является не просто высокий спортивный навык, но и поистине джентльменское поведение на матчах. Это отсутствие красных карточек и уважение партнеров, соперников и фанатов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Лионеля Месси назвали лучшим игроком в истории футбола.