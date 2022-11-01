«Великие герои»: Басков рассказал о трогательной встрече с командиром батальона

Фото: Терещенко Михаил / ТАСС

Пока некоторые отечественные звезды предательски оставляют родину, настоящий патриот вершит большие дела.

Певец Николай Басков полностью встал на сторону российских военнослужащих и понимает, как нелегко им приходится на поле боя. Исполнитель помещает госпитали с ранеными бойцами и радует их потрясающими выступлениями. Особенно ему запомнилась встреча с командиром, который получил тяжелую травму, защищая родину.

«Я давал концерты для беженцев, выступал. Один из невероятных моментов — я приехал в госпиталь, меня попросили подняться на третий этаж, где лежал командир батальона. Зашел к нему в палату, у него одна нога ампутирована. Он спросил: «Можно я вас обниму?» — «Да это я должен вас обнять!» — рассказал музыкант в программе на федеральном канале.

В тот момент вокалист спросил у военного, за что он благодарит артиста. Командир ответил, что поддержка россиян очень много значит для бойцов ВС РФ. Добрые слова народа безгранично поднимают силу духа, придают мужества и помогают справиться с пронзительной болью от происходящего на фронте по вине националистов.

«У меня эмоциональность такая, потому что все стоит перед глазами. Многие этого не видят, но наши военные — великие герои! Люди, которые делаю все, чтобы мы спокойно ходили по улицам, радовались жизни», — сказал Басков.

Дальше артист планирует продолжить выступать для раненых солдат, навещать их и помогать. Он отметил, что не может бросить героев в такое непростое время. В отличие от уехавших заграницу отечественных коллег, Николай Викторович не способен предать свою Родину.

«У меня никогда не было другого гражданства, я не покупал недвижимость за границей, у меня не было даже счетов там! Как можно быть неблагодарным своей стране, как можно выступать против? Многие оказались слабыми», — сказал певец.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что стало с сыном Николая Баскова и почему они не общаются.