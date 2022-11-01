Захарова требует объяснений от Лондона из-за информации о сообщении Трасс Блинкену после взрыва на газопроводах

Фото: www.globallookpress.com / White House

Официального ответа на этот вопрос ожидают миллионы людей по всему миру, которые имеют право знать, что произошло с мировой энергетической безопасностью.

Правда о взрывах на нитках газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» должна быть установлена, ответа ждут миллионы людей по всему миру. Об этом в Telegram-канале написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Честно говоря, мне все равно, кто и как получил эту информацию. Меня интересует ответ Лондона на следующий вопрос:

«Отправляла ли премьер-министр Британии Лиз Трасс сообщение госсекретарю США Энтони Блинкену непосредственно после подрыва газопровода «Северный поток» со словами «it’s done» («с ним покончено»)?», — написала Захарова.

Она подчеркнула, что официального ответа на этот вопрос ожидают миллионы людей по всему миру, которые имеют право знать, что произошло с мировой энергетической безопасностью и какова в этом роль англосаксов.

Ранее основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Дотком написал в Twitter, что после теракта на «Северных потоках» еще на тот момент премьер-министр Великобритании Лиз Трасс отправила Блинкену сообщение с текстом: «it's done».

Заявление Доткома было сделано после обнародования информации о взломе личного телефона бывшего премьера Великобритании.

Взрывы на «Северных потоках» произошли в ночь на 26 сентября 2022 года в исключительной экономической зоне Дании северо-восточнее острова Борнхольм.

В результате были разрушены три из четырех ниток газопровода. Представители оператора Nord Stream AG заявили, что происшествие носит беспрецедентный характер. По факту инцидента в России было возбуждено уголовное дело о совершении акта международного терроризма.

В Минобороны РФ заявили о причастности к планированию и реализации диверсии на «Северных потоках» представителей ВМС Великобритании.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что даже еще не изданную биографию Лиз Трасс придется переписывать из-за скандалов вокруг персоны экс-премьера Соединенного Королевства.