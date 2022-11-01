За что боролись, на то и напоролись: как РФ накажет Украину за срыв зерновой сделки

Фото, видео: www.globallookpress.com / Cfoto; Личный архив Антона Бредихина; 5-tv.ru

Накануне Россия приостановила участие в соглашении по вывозу сельхозпродукции из украинских портов из-за атак на Черноморский флот.

Приостановка «зерновой сделки» Россией — правильное и своевременное решение. Оно позволит пресечь финансовые махинации Украины и при этом обеспечить продовольствием бывших граждан этой страны. Об этом в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказал политолог Антон Бредихин.

«То что Россия должна была выйти из зерновой сделки — это факт, который должен был произойти не при таких обстоятельствах. То есть не после обстрелов украинскими дронами нашего флота, но, если зерно и дальше будет вывозиться из украинских портов, то, конечно же, Россия будет не просто его блокировать, а как бы будут перенаправлять в наши порты. Я уверен, что украинское зерно должно достаться, в таком случае, бывшим гражданам Украины», — считает эксперт.

То есть, уточнил он, будет правильным, если зерно дойдет до жителей Херсонской, Запорожской областей, а также Донбасса. Это лучше, по его мнению, чем тот сценарий, который Владимир Зеленский реализовывал до недавнего времени - большинство кораблей доставляли сельхозпродукцию на Запад, а не в нуждающиеся страны мира.

«Это будет ему уроком, это будет показателем того, что Россия будет идти на решительные действия по отношению к тем финансовым махинациям, которые покрывают Зеленский и его команда. Так что пусть Россия уже закрывает этот проект», — добавил собеседник.

При этом он подчеркнул, что на мнение Турции в принятии данного решения РФ не стоит ориентироваться — страна не гарантирует выполнение условий сделки.

«Турция является подписантом данного договора и, соответственно, не выступает гарантом того, что зерно должно доходить в иные небедные страны мира. Лавочку давно пора было прикрыть, но, выходит, прикрыли сейчас — это хорошо, не ждали 19 ноября, не ждали необходимого пролонгирования данного документа и, соответственно, не участвуем в подписании, опять же, этой фейковой зерновой сделки», — заключил политолог.

К слову, Россия приостановила участие в зерновой сделке из-за атак на корабли Черноморского флота и гражданских судов, которые обеспечивали безопасность зернового коридора. 29 октября по нему прошли девять судов, более десяти ожидают разрешения войти в коридор.

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