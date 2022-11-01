Отменить и уничтожить Россию: политолог рассказал о новой провокации США
Военный политолог Кошкин заявил о новой провокации США путем переброски в Европу авианосной группы
Фото: www.globallookpress.com / US Navy
США снова ходят по лезвию ножа: в Европу отправилась группа авианосцев с десятками самолетов и и вертолетов.
Соединенные Штаты Америки снова провоцируют Россию, стягивая в Европу авианосную группу. Соответствующее заявление в беседе с URA.RU сделал военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин.
Эксперт прокомментировал резонансное заявление британского военного издания UK Defence Journal о том, что через пару недель авианосцы США прибудут на военно-морскую базу Портсмут в Англии.
Интересно, что эту группу возглавят два мощных авианосца USS Gerald Ford и USS George Bush. Первый расположил на своем борту около ста самолетов и вертолетов, а экипаж второго публично заявлял о готовности воевать с Россией.
«Мы с США находимся в формате гибридной войны. Естественно, что в данных условиях они стараются предпринять все виды давления, например, переброску войск к нашим границам. Уже известно о 101-й воздушно-десантной дивизии США, которая сейчас дислоцируется в Румынии. Там почти пять тысяч человек. Перебрасываются самолеты для проведения учений. И вот еще авианосная группа, которая идет в Великобританию, тоже своего рода давление на Россию своим присутствием», — объяснил Андрей Кошкин.
Военный эксперт вспомнил недавнее заявление президента Российской Федерации Владимира Путина о том, что США постоянно пытаются обострить конфликт на Украине и отчаянно цепляются за однополярный мир.
«Им необходимо отменить и уничтожить Россию», — подытожил Кошкин.
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