«Как горячо»: Медведева вновь показала откровенные снимки на всю страну

Фото: Щербак Александр / ТАСС

Благодаря регулярным тренировкам у знаменитой спортсменки потрясающее тело, поэтому ей есть что показать.

Российская фигуристка Евгения Медведева выставила полуобнаженные фото в личном блоге. На кадрах 22-летняя спортсменка эротично разлеглась на полу в черном нижнем белье и красиво смотрит в камеру. Пикантные снимки очень впечатлили аудиторию, поклонники осыпали красавицу кучей комплиментов.

«Евгения Армановна, вы прекрасны»;

«Бомба, как всегда, красотка»;

«Произведение искусства, картина на стену»;

«Ух, как горячо, Женя, ты просто космос!» — восхищались фанаты.

Фигуристка уже не в первый раз снялась в откровенном наряде. Ранее она поучаствовала в эротической фотосессии для юбилейного выпуска журнала Maxim. На обложке издания спортсменка красовалась в красном бикини, а также в одном из опубликованных снимков Евгения позировала топлес.

К слову, Медведева — двукратная чемпионка мира, она дважды выигрывала серебро на Олимпиаде 2018 года в Пхенчхане. В официальных соревнованиях спортсменка не участвовала уже два года, сейчас звезда выступает в рамках ледового шоу на федеральном канале.

Ранее 5-tv.ru публиковал откровенные кадры фигуристки Алины Загитовой.