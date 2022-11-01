В Херсонской области расширили зону переселения

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Александр Полегенько; 5-tv.ru

Решение было принято из-за угрозы обстрела Каховской ГЭС.

В Херсоне расширили зону отселения людей. Из-за угрозы ракетного удара по Каховской ГЭС границу безопасной территории отодвинули на 15 километров от Днепра.

Это позволит не только защитить мирных жителей, но и создать российской армии мощную оборону.

Всем вынужденным переселенцам обещают выделить по 100 тысяч рублей. А также обеспечить жилищными сертификатами на покупку жилья в России. Напомню, что с 20 октября в Херсонской области действует военное положение.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что боевики ВСУ планируют предпринять попытку наступления в Херсонской области.