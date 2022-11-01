HIMARS и «сникерс»: детей в США «обстреляли» конфетами из РСЗО

Фото, видео: www.globallookpress.com / AFLO; 5-tv.ru

Идея пришлась не по душе многочисленным пользователям соцсетей.

О том, что такое HIMARS, теперь в Америке знают даже самые маленькие. В Оклахоме реактивные системы залпового огня (РСЗО) обстреляли детей конфетами. Развлечение придумали в честь Хэллоуина.

Но эта идея пришлась не по душе многочисленным пользователям соцсетей. Во всем мире обратили внимание на то, что в что в ДНР и ЛНР HIMARS'ы в детей стреляют далеко не конфетами.