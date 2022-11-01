Названа возможная причина взрыва газопровода в ЖК «Новое Колпино» в Петербурге

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По словам очевидцев, на месте взрыва образовалась воронка диаметром 15 метров. По счастливой случайности, никто из людей не пострадал.

Серьезное ЧП произошло в жилищном комплексе «Новое Колпино» в Санкт-Петербурге. Там этой ночью, во время плановых испытаний, взорвался газопровод. По словам очевидцев, на месте взрыва образовалась воронка диаметром 15 метров. По счастливой случайности, никто из людей не пострадал. Чего не скажешь о машинах. О причинах и последствиях аварии — Полина Пятышева.

Владельцы осматривают свои машины, находя все новые и новые повреждения, заклеивают разбитые окна скотчем. Но у некоторых авто пробит даже металл.

«Вот здесь у меня фару выбило и корпус повредило багажника, и вот здесь — это основное, что видно», — рассказал один из автовладельцев.

«На машинах куски грунта, разбиты стекла, огромные вмятины на крышах. Все это последствия мощнейшего взрыва. От него пострадали более 30 машин. Сейчас их владельцы вместе со спасателями ведут опись повреждений. В надежде на компенсацию от страховых компаний», — пояснила Пятышева.

Мощный хлопок произошел поздно вечером. Некоторые даже подумали, что началось землетрясение. На место быстро приехали сотрудники МЧС, жителей всего дома эвакуировали.

«Пошел шум, как от газового баллона, думал, что у кого-то газовый баллон рвануло, но оказалось, что нет. В начале было облако темное, пыль, грязь — все подняло, а потом шум от того, что газ стравливается», — рассказал очевидец Павел Кораблин.

По предварительной информации, причиной взрыва стала разгерметизация проходящей рядом газовой трубы. По нашим данным, полиция предполагает, что коммуникации могли повредить рабочие.

«Вес это камня около двух килограммов. Вот такие снаряды летели в сторону стоянки и жилого дома во время взрыва. К счастью, в этом момент людей здесь не было, поэтому пострадали только авто», — рассказала Пятышева.

Сотрудники МЧС уже разрешили местным жителям вернуться домой, но эта ночь здесь будет темной. Сейчас все дома в этом районе обесточили, а подачу газа к проходящей рядом трубе перекрыли.

«Колпинский район, улица Севастьянова, дом 24, поступило сообщение о разгерметизации подземного газопровода без пожара. По предварительной информации, пострадавших нет. До близлежащих домов 150 метров, задвижки перекрыты», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

Главный вопрос — кто будет платить за поврежденные автомобили и квартиры. Уже сейчас можно понять, что ущерб — на несколько миллионов рублей.

«Пожарники подошли, списали все номера поврежденных машин, сказали ждать ГАИ — будут составлять акт — вот, ждем», — сказала одна из автовладельцев Ольга Лебедева.

Впрочем, юристы уверены, что вернуть деньги за ремонт будет не сложно. Как только следователи определят точную причину взрыва — станет понятно, кто именно заплатит компенсации.