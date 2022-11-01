Взрывчатка найдена на аэродроме, на котором были повреждены два Ка-52

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Предположительно, взрывчатка была прикреплена к вертолету Ми-28.

Полиция и спецслужбы проверяют информацию о обнаружении взрывчатки на аэродроме в Псковской области. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

По его словам, на военном аэродроме, предположительно, обнаружено взрывное устройство. По предварительным данным, спецслужбы и правоохранительные органы обнаружили взрывчатку, прикрепленную к фюзеляжу вертолета Ми-28. Размер устройства составил 40 на 10 сантиметров, мощность оценивается примерно в 400 грамм.

Обстоятельства случившегося устанавливаются, силовики и правоохранительные органы работают на месте. Рассматривается ряд версий, в числе которых диверсия.

Два вертолета Ка-52 были ранее повреждены при взрывах на этом аэродроме. Боевые машины находились на плановом ремонте в технико-эксплуатационной части вертолетной площадки.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как военные вертолеты ВС РФ наносят удары по позициям ВСУ.