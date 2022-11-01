Фонд помощи детям Донбасса отправил медицинское оборудование в ЛДНР

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе; 5-tv.ru

Благотворительный фонд помощи детям Донбасса, созданный Акционерным банком «Россия», совместно с активистами Общероссийского народного фронта (ОНФ), отправил партию медоборудования в ДНР и ЛНР.

Гуманитарный груз от Фонда помощи детям Донбасса получили в Донецке. В коробках, привезенных в город, лежит все самое необходимое для больниц: тесты, оборудование, расходники.

Сейчас местным больницам как никогда нужна помощь: количество пациентов, как и обстрелов, не сокращается. Чем уже помогли медучреждениям и чем еще предстоит — расскажет корреспондент «Известий» Станислав Григорьев.

В этих коробках — оборудование для лабораторий, пробирки, тесты. Все это сейчас так нужно, чтобы помогать самым маленьким пациентам медицинских учреждений. В больнице Горловки, которая оказывает медпомощь женщинам и детям, принимают жизненно важный гуманитарный груз.

Доставку оборудования на освобожденные территории осуществил Общероссийский народный фронт (ОНФ). Помощь в разгрузке оказывали члены Всероссийского корпуса спасателей — работа шла под обстрелами, под грохот новых прилетов по многострадальному Донецку. А еще ВСУ все так же бьют по Горловке, Макеевке и Ясиноватой. Но волонтеры не боятся.

«Я благодарю партнеров, с которыми мы взаимодействуем уже на протяжении полу года, которые постоянно оказывают помощь. Одним из главнейших векторов работы Народного фронта является помощь детям, и вот благотворительный Фонд помощи детям Донбасса сегодня передал такой огромный подарок нашей республиканской детской клинической больнице в виде необходимого им оборудования», — рассказала руководитель представительства Народного фронта в ЛНР Анна Еременко.

Такие же подарки от благотворительного Фонда помощи детям Донбасса получают в Донецке. Врачи тут же проверяют комплектность.

«Все нашли уже?» — спросил корреспондент.

«Да!!! Очень довольны, очень надо для детей города Донецка», — радуются медработники.

Помощь — адресная. Сначала организаторы собирали заявки от детских больниц, затем закупали все необходимое — по спискам.

«В первую очередь это оборудование для реанимаций, оборудование для физиотерапии, для лабораторных исследований, оборудование для проведения всевозможных диагностик. Сложное, аналитическое, комплексное оборудование и многие позиции по расходникам, которые сейчас так нужны в этих детских больницах», — рассказала директор благотворительного Фонда помощи детям Донбасса Кристина Федосеева.

Смотрим в деталях, что привезли. Это — аппарат для анестезии. Такие используют во время сложных операций. Все уже подключено и работает — уже спасает жизни! Обстрелы в Донецке не прекращаются, и тяжелые пациенты, раненые дети, поступают в операционную постоянно.

Разгружались тоже под обстрелами — под грохот новых прилетов по многострадальному Донецку. А еще все так же бьют по Горловке, Макеевке и Ясиноватой. Но волонтеры не боятся.

Всего привезли почти 12 тонн оборудования. Часть быстро развезли по больницам на автомобилях скорой помощи. Остальное доставляли уже мелкими партиями — в перерывах между обстрелами.

«Нам поступили по гуманитарной помощи аппараты искусственной вентиляции легких. Благодаря этим аппаратам мы сможем оказывать еще более эффективную помощь детям, которые поступают. У нас, как известно, немало детей раненых», — сообщил заведующий отделением анестезиологии РДКБ Алексей Овчаренко.

Еще один гуманитарный караван с медоборудованием встретили в Луганске. Техника — современная, врачи — довольны.

«Это портативный аппарат. Передвижной. Очень удобно. Можно использовать в различных отделениях. Особенно актуально, у нас три отделения реанимации. Есть реанимация новорожденных. Это транспортировочное, с датчиками… Все хорошо, мы рады», — рассказали медики.

Луганские больницы работают в чуть менее экстремальном режиме, чем донецкие. Этот город не обстреливают. Но потребность в современном медицинском оборудовании здесь не меньше.