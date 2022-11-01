Леонардо Ди Каприо отметил Хэллоуин в компании Ирины Шейк и сестер Хадид

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Светские хроникеры ломают головы — неужели главный голливудский холостяк изменил своему принципу «не старше 25»?

Актер Леонардо Ди Каприо, супермодели Джиджи и Белла Хадид, российская звезда подиумов и обложек Ирина Шейк и многие другие мировые звезды отметили Хэллоуин на грандиозной вечеринке Circoloco, организованной на Бруклинской военно-морской верфи в Нью-Йорке. 47-летний Ди Каприо и Шейк, по данным источников издания Page Six, прибыли на вечеринку в одном автомобиле с сестрами Хадид и арт-дилером Хелли Нахмад и веселились вместе до утра.

«Лео большую часть ночи носил страшную маску, которую он снимал, только чтобы выпить», — рассказал информатор.

По словам инсайдера, особого внимания знаменитого актера в этот вечер удостоилась все же не Ирина Шейк, а Джиджи Хадид. Это в очередной раз подогрело слухи о романе 27-летней модели и Ди Каприо. Известно, что артист предпочитает дам помоложе, про него даже шутят (не безосновательно), мол исполнилось 25 — с глаз долой!

Если 36-летняя Шейк давно выпала из круга интересов Лео, но как там оказалась Хадид? Она и ценз возрастной не проходит, да к тому де еще и мама — модель воспитывает двухлетнюю дочь Хай от бывшего участника группы «One Direction» Зейна Малика. С ним Джиджи рассталась в 2019 году, еще до рождения девочки. Однако сплетни о звездном романе не утихают.

«Ди Каприо не из тех, кто постоянно находится в отношениях. Он не прыгает сразу из одного романа в другой. Они делают это медленно», — смакуют подробности в кругу селебрити.

Джиджи Хадид — одна из самых высокооплачиваемых моделей мира, лицо брендов и ангел Victoria’s Secret. Она появилась на свет в семье миллионера, владельца строительной компании Мохамеда Хадида и голландской манекенщицы Иоланды Хадид. Вместе с сестрой начала покорять мировые подиумы в юном возрасте и молниеносно ворвалась в топ.

Ранее, писал 5-tv.ru, лондонские эксперты по пластической хирургии назвали имя самой красивой женщины на планете. Это, к слову, не Джиджи и даже не Белла Хадид, за которой прежде закрепилась слава обладательницы идеальной внешности.