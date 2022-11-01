Певица Ирина Понаровская об уходе со сцены: «Не хочу ни стареть, ни умирать»

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Артистка все еще выступает и записывает песни, но при этом смиренно принимает неизбежное — пора уступать сцену молодым.

Певица Ирина Понаровская в свои 69 лет продолжает выступать, отлично выглядеть и выпускать новые песни. В прошлом году ее клип на композицию «Я до слез тебя люблю» собрал два миллиона просмотров на YouTube. Но и это не значит, что музыкальная карьера будет длиться вечно, считает звезда. По ее мнению, не стоит цепляться из последних сил за сцену: время уходит, и пора смиренно уступать дорогу молодым исполнителям. Об этом она рассказала в эфире музыкального шоу Антона Юрьева.

«Надо понимать, что моя карьера никуда не вырастет. Неприлично столько времени находиться на сцене. Есть какие-то правила человеческие. Если б вы знали, как я не хочу ни стареть, ни умирать. Не хочу, не буду! Но есть время, которое тебе отпущено, и ты должен деликатно его использовать. Надо вовремя поблагодарить и потихоньку удаляться», — заявила певица.

По словам Понаровской, ее слава всегда была тихой. Поклонники певицы не из тех, что караулят под окнами и преследуют на гастролях. Это люди, которые приобретают билет, увидев афишу, на концерт приходят в вечерних платьях и смокингах, после чего с достоинством приветствуют артиста и возвращаются к привычным делам. Такой стиль певица ценит и уважает. Кроме того, она и сама не стремится в заголовки СМИ любой ценой.

Как отметила Понаровская, она «бесконечно счастлива», что творческая судьба свела ее с продюсером и композитором Максимом Фадеевым. Именно ему, к слову, принадлежат стихи и музыка песни «Я до слез тебя люблю». Более того, знаменитый автор бесплатно помог артистке снять клип. Если шепнут что-то неприятное про Фадеева, пригрозила исполнительница, разорвет на части!

«Самое интересное, что я его в 1993 году на конкурсе в Юрмале зарубила. Он тогда спросил, почему я поставила ему самую низку оценку. Я ответила: „Молодой человек, у вас потрясающая песня, но это конкурс певцов, а вы не поете“. Это было правдой. Он стал продюсером и великим композитором!» — заключила Ирина Понаровская.

В былые годы нередкими были слухи, что певица непременно добилась бы большего, если б ей не «подрезали крылья». Поговаривали, что не терпела талантливых конкурентов Алла Борисовна Пугачева. Ее влияние якобы загубило карьеру Понаровской, Валентины Легкоступовой, Лики Стар, Михаила Муромова и многих других.

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