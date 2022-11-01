Рок-волна: гитарист сыграл для тюленей в Баренцевом море

Музыкант из Мурманска сыграл на гитаре для тюленей в Баренцевом море

Фото, видео: www.globallookpress.com / Christian Kapteyn; 5-tv.ru

Животные Заполярья оказались настоящими ценителями рок-н-ролла.

Обитателей Баренцева моря неожиданно накрыло музыкальной волной. На морских просторах музыкант из Мурманска организовал концерт под аккомпанемент электрогитары.

Тюлени Заполярья оказались настоящими ценителями рок-н-ролла. Они внимательно слушали выступление и, кажется, даже пританцовывали. И хотя аплодисментов гитарист так и не услышал, он высоко оценил невероятную вовлеченность слушателей при абсолютно бесплатной аренде площадки.

Довольные тюлени уплыли ждать новый концерт, который музыкант запланировал на будущий год. В следующий раз для обитателей Баренцева моря зазвучит пианино.