Гостеприимство кончилось: Европа устала от беженцев с Украины и ужесточает условия

Фото, видео: www.globallookpress.com / Michal Kamaryt; 5-tv.ru

Польша, Германия, Франция и другие страны столкнулись с одними и теми же проблемами из-за потока приезжих. Сначала перед ними дружелюбно открыли двери, а теперь захлопывают перед носом.

Соседи Британии по островам, как могут, справляются с проблемами. Ирландия приняла больше 50 тысяч беженцев с Украины, но люди продолжают ехать и ехать в страну, как и в Польшу, Германию и Францию.

Проблемы везде одни и те же: языковой барьер, нежелание работать и усталость самих европейцев. Корреспондент «Известий» Екатерина Бабицкая расскажет о гостеприимстве, вышедшем из-под контроля.

И в гостях уже не рады, и дома не ждут. Украинские власти настойчиво призывают соотечественников зимовать на чужбине, аргументируя это нехваткой света, тепла и продуктов.

«Моя рекомендация: если есть возможность, остаться в Европе на зиму. А уже весной вернуться», — заявила вице-премьер Украины Ирина Верещук.

С другой стороны, кончаются ресурсы и у Европы. Которая в самом начале дружелюбно распахнула двери, а теперь хлопает ими перед украинцами. Чиновники оправдываются: мест нет. Вот кадры из аэропорта Дублина.

«Я нахожусь в Ирландии два дня. Мест для ночевок нет, поэтому я спал в аэропорту», — пожаловался украинский беженец Назар Хорлев.

«Сейчас не лето. На улице холодно. А люди приехали в чужую страну и не знают английского», — добавила работница центра помощи малоимущим Лилия Орловская.

При этом Ирландия — одна из самых гостеприимных стран — приняла свыше 50 тысяч приезжих.

«Знаете, иногда может быть нельзя ничего больше сделать. Может, государство и так уже помогает на полную? Может быть, они уже сделали все от них зависящее?» — задается в эфире вопросами ведущий Джонатан Хили.

Примерно с такими же проблемами столкнулась и Германия.

«У нас заканчивается места, где люди могут переночевать. Мы сейчас отвечаем за 27 тысяч людей в 90 точках временного размещения в Берлине. Сейчас прибывают все новые люди, но нам негде их разместить», — рассказал пресс-секретарь городского ведомства по делам беженцев Саша Лангенбах.

Газета Washington Post в статье «Как ЕС не выполнил обещаний украинским беженцам» говорит, в частности, о неоправданных ожиданиях с трудоустройством. Украинцы оказались перед фактом: хочешь должность получше — подтверди квалификацию и знание языка. Но, как признаются уставшие волонтеры, на самом деле гостям просто лень.

Хуже всего дела с работой обстоят во Франции — там трудоустроено только 15% приезжих. В Польше украинцев охотно берут на низкооплачиваемую работу и, как могут, экономят на выплатах.

Вот и по новому правилу беженцы должны постоянно подтверждать проживание в стране, чтобы рассчитывать на 500 злотых в месяц — около 6,5 тысячи рублей. Если гости страны уезжают более чем на 30 дней, пособие уже не выдают. Без этих денег остался уже каждый пятый украинец.