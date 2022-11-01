Срок негодности: купить просроченные продукты в магазинах РФ станет невозможно

Фото, видео: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov; 5-tv.ru

Российское правительство запускает эксперимент по борьбе с нелегальными товарами и просрочкой.

В российских магазинах запустят правительственный эксперимент по борьбе с просрочкой и нелегальными товарами. «Известия» узнали о том, как покупателей будут защищать от теневиков.

Обязательными элементами станут маркировка и программное отслеживание перемещения товара. В перечень участников эксперимента попадут: молочная продукция, минеральная и газированная вода, пиво (в том числе безалкогольное), табачная продукция и курительные смеси для кальянов.

Пробить просрочку или контрафакт на кассе станет технически невозможно. Эксперимент не затронет онлайн-торговлю, ярмарки и рынки, а наиболее полезен окажется для розничных магазинов в больших городах, где предложение преобладает над спросом.