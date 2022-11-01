Высокий спрос на б/у запчасти в России спровоцировал рост цен и угонов

Фото, видео: www.globallookpress.com / ALEXEY BYCHKOV; 5-tv.ru

Кроме того, детали с машин снимают прямо среди бела дня. Что делать автомобилистам?

Подержанные запчасти стали покупать на треть чаще, чем год назад. Такую статистику приводят онлайн-доски объявлений. Оно и понятно: из-за отсутствия поставок оригинальных деталей, на рынке все больше ворованных, то есть снятых прямо на улице. Крадут все, до чего могут дотянуться: например, «противотуманки» вырезают даже с куском бампера. Леонид Рыжиков о любимых марках похитителей и, самое главное, как себя от них обезопасить.

«Эта фара оригинальная, эта не оригинальная. Она отличается сразу и по цвету и по состоянию», — рассказывает Александр Смолов.

Замененные детали на машинах специалист по автоподбору Александр Смолов замечает сразу: малейшие отличия бросаются в глаза. Такой локальный ремонт, говорит эксперт, — не всегда последствия аварии. Те же фары воруют то и дело. Жертвой таких преступников стал и сам Александр. Оптику с его новенькой Audi сняли на четвертый день после покупки. И новая оказалась не по карману.

«Я купил самый дешевый комплект фар — 50 тысяч рублей. Также на фарах были следы от съема, возможно, я купил же свои фары, потому что у меня так же на крыльях были царапины от съемников. Если новые, оригинал у дилера, мне озвучили: по 180 тысяч за одну блок-фару», — вспоминает специалист.

А петербурженку Валерию обманули дважды. Девушка познакомилась с импозантным молодым человеком. Новый ухажер всеми способами добивался внимания и даже пообещал привести в порядок ее легковушку. Но лавстори закончилась, как только Валерия отдала ключи от машины. В сервисе мужчина стал снимать запчасти и продавать через интернет.

«Пытался завоевать мое сердце тем, что он сейчас отремонтирует мое BMW, не сам, а просто начнут делать, деньги там какие-то закидывать», — рассказала девушка.

Воровство деталей, распространенное в 90-х, снова возвращается. Прямо на улицах с автомобилей снимают колеса, зеркала, фары. Часто страдают и машины каршерингов. Не повезло и владельцу этого Mercedes. Спрос на б/у запчасти растет на фоне проблем с поставками новых деталей из-за рубежа. По данным онлайн площадки объявлений, поддержанные автотовары летом и осенью стали покупать на треть чаще, чем год назад.

«Естественно появляется спрос, а этот спрос рождает предложение, которое создается, в том числе, хищением чужого транспортного средства, которое разобрали на огромное количество запчастей», — заявил автоэксперт Дмитрий Попов.

Куда потом попадают эти запчасти — догадаться нетрудно. В каждом крупном городе есть десятки разборок, стеллажи которых доверху забиты деталями на любой автомобиль. Хотя продавцы и уверяют: все легально.

«Станция меняет это по страховому полису. Поэтому это не ворованная, из-за этого заменили, машина по КАСКО застрахована», — рассказал один из продавцов.

«Проследить, с какой конкретно машины снята та или иная деталь после разборки автомобиля, практически невозможно. Номера выбиты только на некоторых элементах кузова и двигателе. Все остальные запчасти легко взаимозаменяемы. При этом, например, даже поддержанные крылья, фары или капот стоят немалых денег», — сказал корреспондент Леонид Рыжиков.

В топе угонов сегодня — популярные недорогие модели. На них, как правило, не ставят сложные охранные системы, а зря. Хотя и дорогая сигнализация не спасет, если преступники решили прямо на улице утащить какую-то деталь.

«С корейских автомобилей сейчас стали снимать очень активно противотуманные фары, вырезая их прямо с куском бампера. С немецких автомобилей зеркала всегда были в моде. С американских машин фары крадут», — заявил руководитель сервиса установки противоугонных систем Дмитрий Андреев.

От воровства деталей может спасти гравировка на оптике и зеркалах или болты с секретками на колесах. Чем больше систем защиты установлено на автомобиль, тем меньше интереса к нему со стороны угонщиков. Но затраты на все эти технические уловки в итоге могут стоить дороже тех деталей, которые интересуют преступников.