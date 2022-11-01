«Наша воля известна»: Путин прокомментировал возможность переговоров с Украиной

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После саммита в Сочи президент России пообщался с журналистами.

Россия не выходит из зерновой сделки, а лишь приостанавливает свое участие в ней. Об этом заявил Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов после трехстороннего саммита с лидерами Армении и Азербайджана.

Главной темой встречи в Сочи был возможный мирный договор между странами, его пока достичь не удалось, но позиции заметно сблизились. Впрочем, после переговоров президента в основном спрашивали об Украине и мобилизации. Все ответы у Алексея Лазуренко.

«Переговоры в Сочи продолжались больше семи часов. И легкими их не назовешь. Уже глубокой ночью Путин проводил лидеров Армении и Азербайджана. А после нашел время пообщаться с журналистами. Получился разговор на только о доверии в регионе, но о безопасности во всем мире», — сообщил обозреватель Лазуренко.

В атриуме санатория «Русь» успели лишь сменить флаги — остались только российские — и убрать пару стульев от круглого стола. Переговоры, что здесь проходили, получились напряженными, откровенно признался Путин. Некоторые пункты из совместного заявления изъяли в самый последний момент. О чем не договорились, российский президент журналистам так и не рассказал. Но дал понять: мирный договор между Азербайджаном и Арменией не так уж недостижим.

«Это предмет компромиссов наверняка, которые должны быть достигнуты с обеих сторон при посредничестве, если обе договаривающиеся стороны захотят, в том числе и нашей страны», — сказал глава государства.

Правда этого очень бы не хотелось «коллективному западу». В начале октября представители ЕС даже попробовали провести свой армяно-азербайджанский саммит в Праге. Вышло не очень, потому, что ключ к делимитации границ лежит в российских архивах. Это карты еще советского генштаба. Наши миротворцы два года стоят на страже мира в Нагорном Карабахе. Россия осознает свою ответственность в регионе и умеет хранить обязательства. Чего не скажешь о той же Украине.

«Мы с ними в Стамбуле договорились. Они взяли все, выбросили в корзину. Если с той стороны нет даже желания с нами разговаривать, мы подождем, может быть созреют необходимые условия. Наша добрая воля известна, она никаким изменениям и сомнениям не подлежит», — заявил Путин.

В ответ на это — получаем массированную атаку дронов на объекты черноморского флота в Крыму. Исключительно этим и объясняется временный выход России из соглашения по поставкам украинского зерна по Черному морю. Мы не собираемся нести ответственность за безумные выходки киевского режима.

«Эти подводные аппараты 6 метров длиной, 500 тонн взрывчатки. Попадет в это, там ни от зерна, ни от корабля ничего не останется, а виноваты будем мы. Минобороны России правильно ставит вопрос, чтобы провести дополнительную работу с Организацией объединенных наций, а те в свою очередь с Украиной, с тем, чтобы Украина гарантировала безопасность этого коридора».

Вспоминает Путин и о другом морском ЧП. Газпрому наконец-то удалось осмотреть место взрыва газопровода «Северный поток».

«Трубы разошлись на 259 метров. Кусок трубы, который был вырван, его изогнуло на 90 градусов и отбросило на 40 метров в сторону. Как раз в сторону „Северного потока-2“, который тоже оказался поврежденным и этим взрывом, и этими осколками, остатками трубы. Это очевидный теракт».

Но Запад предпочитает молчать. Поэтому Россия ищет новых партнеров: российский газовый хаб скоро появится в Турции.

«Потому что президент Эрдоган — человек слова, если мы с ним договариваемся о чем-то, может быть трудно договориться, но если договариваемся, стараемся исполнять — это первое. Второе: нам легче контролировать акваторию Черного моря. Желающих заключить контракты будет достаточно, в этом нет никаких сомнений. Мы посмотрим, что будет происходить этой зимой».

Точно также Путин призывает не сомневаться и в том, что мобилизация в России закончилась.

«Я с юристами поговорю, нужно ли указом объявлять о том, что она завершена, но она завершена, точка поставлена. Министерство обороны первоначально гораздо меньшую цифру называла, но потом в конце концов пришли к выводу, что нужна мобилизация трехсот тысяч. 259 тысяч, часть из них находится в войсках, в составе группировки, но участия в боевых действиях не принимает, а проводит слаживание. Остальная часть на полигонах находится, то есть почти 260 тысяч человек вообще не участвуют в боевых действиях, а проходят подготовку в той или иной степени. На этом мобилизация завершена».

Заканчивает пресс-конференцию президент, когда его в очередной раз спрашивают о том, поедет ли он на саммиты Большой двадцатки и АТЭС в конце ноября. Решения по этому поводу Путин еще не принял. Видимо, многое будет зависеть от того, готовы ли партнеры договариваться.