Выжигают огнеметами и добивают артиллерией: кадры наступления ВС РФ под Лисичанском

Фото, видео: Тимкив Виталий / ТАСС; 5-tv.ru

Участники спецоперации встретили ожесточенное сопротивление противника при освобождении Белогоровки. Хотя численный перевес и был на стороне националистов, им пришлось срочно отступать.

Наступление российской армии началось в районе Лисичанска. Главная цель — населенный пункт Белогоровка. Выдвинувшись на передний край, военные встретили ожесточенное сопротивление противника. Видимо, он и сам там готовил свое наступление. Уникальные кадры стрелкового боя снял военкор «Известий» Денис Кулага.

Лисичанский фронт начинает громко заявлять о себе. От обороны наши бойцы переходят в планомерное наступление. Главный рубеж — Белогоровка-Опытное. Мы выдвигаемся к линии фронта вместе с разведывательно-диверсионной группой.

«Как часто его (дробовик — Прим. ред.) приходилось использовать вам?» — спросил у военнослужащего военкор.

«Очень часто», — признался тот.

«Надежный?» — уточнил Денис Кулага.

«Надежный и безотказный», — подтвердил боец.

ВСУ смогли зайти на свои бывшие опорные пункты. Но сколько сейчас там украинских бойцов и техники — неизвестно. Для этого необходимо завязать бой, ударив по блиндажам огнеметами. Параллельно к этим же целям выходят самоходки и ждут указаний. МТЛБ с разведчиками выходит к линии, где еще можно передвигаться на технике. Дальше — стоп колеса!

«Приходится десантироваться вместе с нашей штурмовой бригадой. Туда, вперед, уходят огнеметчики. Передний край отсюда где-то в километре-полутора. Мы ждем, когда отойдет техника», — показал начало штурма военкор «Известий».

Техника скрывается, огнеметчики уходят вперед. Мы с прикрытием остаемся на безопасном удалении.

«Уже слышим, как отработали по позициям огнеметчики. Что-то внезапно и люди побежали. Мы пока из укрытия наблюдаем за происходящим и ждем хороших новостей с огневых рубежей», — сказал под звуки стрелкового боя Денис Кулага.

Группа отходит, придерживая огонь, и дает сигнал артиллерии. Сразу с двух флангов мощный огонь. Бойцов Нацгвардии Украины здесь оказалось неожиданно много.

«Внезапно встретили встречный огонь. Даже в укрытии, где нам казалось, что немного безопаснее будет. Но нет, надо уходить», — сообщил военкор на фоне непрекращающейся стрельбы.

Под надежным прикрытием отходим. Фиксируем крупные боевые действия на этом рубеже. На стороне противника был явный численный перевес. Вероятно, готовились к штурму. Но теперь ВСУ пришлось срочно откатывать назад. Нам же приходится возвращаться пешком по следу от нашей техники.