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Аппетиты киевского режима только растут, однако все его планы могут испортить приближающиеся выборы.

Президент Украины Владимир Зеленский очень боится лишиться финансирования от США в случае победы Республиканской партии на выборах в Конгресс. Об этом газете Politico сообщил лоббист Дэниел Вайдич.

По его словам, киевские власти уверены, что при любых результатах голосования продолжат получать военную поддержку от американских коллег. Однако только ее им недостаточно — требуются еще деньги для выплаты зарплат, пенсий, пособий и оплаты других расходов.

«В Киеве понимают: им придется работать с республиканцами, разъясняя, что помощь Украине не может ограничиваться одними только пушками», — заявил Дэниел Вайдич.

В статье Politico говорится, что власти Украины опасаются возникновения новых сложностей в переговорах с политиками США. Ведь последним придется объяснять избирателям необходимость продолжать содержать киевский режим. Причем это может продолжаться долгие годы.

Член палаты представителей, республиканец Дон Бейкон заявил, что из-за этого скоро Украине придется предоставлять США обоснования своих запросов о помощи. Есть и другая проблема.

«Законодатели из обеих партий хотят быть уверены, что другие члены НАТО и свободные страны тоже готовы разделить это бремя. Защита Украины должна стать коллективной работой, осуществляемой совместно с союзниками», — подчеркнул конгрессмен.

Ситуация осложняется тем, что США уже оказали огромную поддержку Украине — общая сумма поддержки достигает десятков миллиардов долларов. Однако аппетиты Киева это не удовлетворило, пишет газета.

«Порой Зеленский требует то, что Байден давать не желает. Украинский руководитель в ответ на это часто публично выражает свою неудовлетворенность и получает активную поддержку со стороны членов Конгресса из обеих партий», — пишет Politico.

В Белом доме на такое поведение реагируют нервно. А если представители Республиканской партии выиграют выборы в Конгресс, киевскому режиму придется еще активнее задействовать эту тактику.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Зеленский шантажирует Европу «грязной бомбой» ради получения денег.