Максим Фадеев прошел таинство крещения в Санкт-Петербурге: «Всем нужен Бог»

Фото: Instagram* / fadeevmaxim

Продюсер сообщил о своем решении многотысячной толпе поклонников во время концерта.

Музыкант и продюсер Максим Фадеев заявил, что принял православную веру прямо на концерте в петербургском Ледовом дворце. Он сообщил, что прошел таинство крещения в кругу самых близких людей в одном из храмов Северной столицы. Артист попросил присутствовавших в зале принять его вместе с новым статусом. Несколько недель назад Фадеев побывал в городе на Неве «по особенному поводу». Теперь пришла пора раскрыть секрет.

«Так получилось, что всю жизнь я прожил некрещеным. Недавно я осознанно принял это таинство в любимом Санкт-Петербурге. В узком кругу близких. Думаю, что сегодня всем нам, как никогда, нужны вера и Бог», — написал артист в своем Telegram-канале.

Желание стать ближе к Богу, полагают пользователи Сети, связано не только с переживаниями о политической обстановке. Многие считают, что обрести веру он захотел после долгих лет борьбы с недугом — Фадеев стремительно теряет слух.

Чтобы дать концерт, Максиму Фадееву приходится буквально тонуть в аппаратуре. После травмы ему нельзя подвергать уши испытанию громкими звуками. Поэтому он поет с заблокированными слуховыми каналами, для него выступление проходит в полной тишине.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Максим Фадеев поздравил жену с днем рождения.

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