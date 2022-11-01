Примирению не быть? Принц Гарри отказал семье в прочтении мемуаров до их выхода

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Младший наследник Карла III и его жена Меган Маркл не пожелали провести Рождество с монаршей родней и лишились очередного шанса на примирение.

Принц Гарри и его жена Меган Маркл отаказались встретить Рождество вместе с остальными членами королевской семьи. Написанные младшим наследником престола мемуары также останутся тайной для родственников до самой публикации. Позволения прочесть книгу до этого момента своим близким принц не дал. Как пишет 7Дней.ru, поведение принца окончательно развеяло надежду на его примирение с отцом Карлом III и остальными.

Эксперт по монаршему семейству Анджела Левайн видит в этом поступке практически прямое оскорбление, выражение презрения и провокацию. Очевидно, что отказ сына король Карл III принял с разочарованием, приводит ее мнение издание Mirror. Предполагается даже, что отец лишит Гарри и Меган всех титулов, если в мемуарах появятся порочащие честь семьи факты. Либо откажет внукам Арчи и Лилибет в праве наследования.

Герцог Сассекский с избранницей и двумя детьми живет в США. Он давно покинул Англию и собирается вернуться туда в начале января только ради продвижения своих мемуаров. Содержание книги еще неизвестно, однако она уже скандальная. Чего стоит одно название — «Запасной». В нем отчетливо виден намек на минимальные шансы Гарри оказаться на престоле, ведь у него есть старший образцовый брат Уильям, за руку которого держится непогрешимая Кейт Миддлтон.

В отличие от Маркл, Миддлтон не обвиняла Букингемский дворец в расизме и едва ли не доведении до самоубийства. В отличие от Гарри, принц Уильям всегда с энтузиазмом занимался делами королевской семьи и был рядом с родственниками. Но парочка отверженных придумывает все новые способы поднять шумиху вокруг своих имен. Так, их не будет в Рождество, зато перед Новым годом и после они посетят Великобританию в рамках пиар-кампании.

Ранее, писал 5-tv.ru, принца Гарри обвинили в изменах Меган Маркл с моделью.