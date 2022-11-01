Младший сын актера Тима Рота умер от редкой формы рака: «Сражался до конца»

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Майкл Кормак Рот в течение года боролся с онкологическим недугом, но не сумел победить. Ему было 25 лет.

Младший сын голливудского актера Тима Рота умер после года борьбы с редкой формой онкологии — хориокарциномой. Майклу Кормаку Роту было 25 лет, не дожил двух месяцев до 26. По данным издания Deadline, парня не стало 16 октября, но лишь сейчас его близкие решились на официальное заявление. В сообщении говорится о несправедливом уходе юноши, только начавшим свой путь и не успевшим стать зрелым мужчиной.

«В воскресенье, 16 октября, мы потеряли нашего прекрасного мальчика Кормака после мужественной борьбы с раком. Он мирно умер на руках своей семьи, которая обожала его. Весь прошлый год он сражался с невероятной храбростью и до самого конца сохранял свое злое остроумие и юмор», — сказано в заявлении.

В послании родственников Майкла Рота его описывают как неугомонного и радостного, даже дикого парня, который при всем своем темпераменте был воплощением доброты. Горе, смех и слезы накатывают волнами на потерявших ребенка родителей и других членов семьи. Его называют исключительно одаренным, экстраординарным музыкантом, работавшим со страстью, любившим свое искусство с малых лет. Тогда гитара еще была больше его самого.

«Карьера Кормака, гитариста, композитора и продюсера, мудрого не по годам, только начинала расцветать. Нежная душа, принесшая столько счастья и надежды окружающим. Мы любим его. Он всегда с нами, куда бы мы ни пошли», — скорбят близкие.

Майкл Рот рассказал публике о своем диагнозе прошлым летом. По его словам, диагноз был озвучен 21 ноября. С этого момента парень ежедневно боролся за жизнь, проходя один за другим курсы высокодозной химиотерапии, приема препаратов, трансплантации и переливания крови. Как отмечал сын актера, редкой и коварной болезни удавалось быть впереди на много шагов, чтобы он ни делал.

За несколько месяцев он похудел на 27 килограммов, а слух снизился вдвое. Майкл признавался, что теряет уверенность в себе, но надеялся, что еще есть шанс остановить «убийственный путь». Отмечал, что болезнь не лишила его воли к выживанию и любви к музыке, не сломила дух.

«Если вы или кто-то, кого вы любите, поражены раком, пожалуйста, не стесняйтесь протянуть руку помощи. Потому что это эмоциональные американские горки, не похожие ни на что другое. Пожалуйста, делайте то, что вы любите. Жизнь коротка. Это хаос, и ты не знаешь, когда это случится с тобой», — писал юноша.

Майкл родился в семье Тима Рота и дизайнера Никки Батлер в 1996 году. У него есть брат Тимоти Хантер Рот, годом старше. Со знаменитым актером также живет его сын от первого брака Джек — он выбрал профессию отца, одной из известных работ стала роль Тима Стаффела (первый вокалист группы Smile, позже переименованной в Queen) в фильме «Богемская рапсодия».

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