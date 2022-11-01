«Газпром» нашел две воронки при обследовании места подрыва «Северных потоков»

Игорь Рязов 13

Путин рассказал об обследовании «Газпромом» места подрыва «Северных потоков»

«Газпром» нашел две воронки при обследовании места подрыва «Северных потоков»

Фото: www.globallookpress.com / The Swedish Coast Guard

Тема:
Северный поток

О допуске российской энергетической компании к изучению места подрыва газопроводов и итогах этой работы рассказал президент РФ Владимир Путин.

Специалистов российской компании «Газпром» допустили к обследованию мест взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом и результатах обследования сообщил президент РФ Владимир Путин.

«Мне сегодня (глава „Газпрома“ Алексей — Прим. ред.) Миллер доложил с утра, что они обследовали. Допустили, кстати, „Газпром“ к обследованию места взрыва», — сказал глава государства во время пресс-подхода по итогам встречи с лидерами Азербайджана и Армении.

Президент сообщил, что специалисты «Газпрома» обнаружили две воронки — глубиной три и пять метров.

«Вырвало трубу длиной 40 метров, разрыв составляет, всего трубы разошлись на 259, по-моему, метров», — добавил президент.

Владимир Путин назвал произошедшее с «Северными потоками» террористической атакой по итогам обследования «Газпромом» места взрывов.

«Это очевидный теракт, очевидный», — подчеркнул российский лидер.

Взрывы на «Северных потоках» произошли в ночь на 26 сентября 2022 года в исключительной экономической зоне Дании северо-восточнее острова Борнхольм.

В результате были разрушены три из четырех ниток газопровода. Представители оператора Nord Stream AG заявили, что происшествие носит беспрецедентный характер. По факту инцидента в России было возбуждено уголовное дело о совершении акта международного терроризма.

Как сообщал 5-tv.ru, в Минобороны РФ заявили о причастности к планированию и реализации диверсии на «Северных потоках» представителей ВМС Великобритании.

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