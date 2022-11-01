Секс-символ 90-х не узнать: как сейчас выглядит 48-летний Влад Сташевский

Фото: www.globallookpress.com / Alexander Keltik

Артист редко появляется на публике и крупных концертах, но недавно он напомнил о себе. Правда, не все фанаты узнали знаменитость.

Певец Влад Сташевский заставил поклонников тщательно приглядываться — после долгой паузы в творческой деятельности некоторые попросту не узнали звезду 90-х. Фанаты все еще помнят исполнителя хитов «Позови меня в ночи» и «Любовь здесь больше не живет» элегантным юношей с длинными волосами и аристократическими чертами лица.

Сегодня на пороге 49-летия Сташевский выглядит иначе. Эксклюзивные фото артиста опубликовал портал dni.ru. Музыкант по-прежнему стройный и стильный, но виски уже белит седина, а улыбающиеся глаза обрамляют морщины. Певец заметно похудел, отчего возраст его стал более выразительным. Тем не менее костюмчик все еще отлично сидит, а голос погружает в ностальгию его почитателей.

Влад Сташевский принял участие в концерте «Золотые хиты МУЗ-ТВ». Для фанатов это была редкая возможность увидеть кумира молодости, к тому же так редко появляющегося в медиа-пространстве. Журналисты тут же набросились на звезду с вопросами и выяснили, что жизнь артиста кипит, а работы с годами меньше не становится.

Фанаты не узнали Влада Сташевского в новом образе. Фото: © РИА Новости / Мария Девахина

«Я никуда не пропадал, сцена остается в моей жизни. У меня прекрасное настроение, удачно складывается все. Недели не проходит, чтобы у меня не было выступления где-то — страна-то большая. А когда с тобой поет весь зал, это же просто праздник!» — поделился Сташевский.

Певец женат вторым браком, от обеих жен у него сыновья — Даниил, он уже студент, и Тимофей, который пока учится в школе. Последним громким проектом их знаменитого папы стало шоу канала НТВ в 2020 году. В финале проекта он исполнил свежую композицию собственного сочинения «Не бывает разлюбил» и был назван «народным победителем».

После участия в шоу судьба секс-символа 90-х, по его словам, не оглушила новым поворотом, ничего принципиально не изменилось. На гонорары ему жаловаться не приходилось никогда, карьера на сцене была стабильна 25 лет назад, остается такой и сегодня. Как отметил артист, он ведет совершенно «незвездную» жизнь, периодически выступает, детям известность отца не мешает. И этому Сташевский очень рад.

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