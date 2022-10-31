Минобороны РФ заявило о запрете на движение судов по зерновому коридору

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В складывающихся условиях не может быть и речи о гарантиях безопасности любого объекта на указанном направлении, считают в военном ведомстве.

Атака киевского режима на порт Севастополя 29 октября привела к приостановке действия зерновой сделки со стороны России. На этом фоне страны — участники зерновой сделки начали договариваться о движении своих судов по так называемому зерновому коридору.

Минобороны России заявило, что на данный момент движение по коридору безопасности также приостановлено.

«Движение судов по коридору безопасности является недопустимым, так как украинское руководство и командование ВСУ используют его для ведения боевых действий против Российской Федерации», — сообщили в военном ведомстве, подчеркнув, что Россия не выходит из соглашений, а приостанавливает их действие.

В Минобороны РФ отметили, что в складывающихся условиях не может быть и речи о гарантиях безопасности любого объекта на указанном направлении до принятия украинской стороной дополнительных обязательств не использовать данный маршрут в военных целях.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что цены на зерно на мировых рынках резко подскочили на фоне приостановки зерновой сделки со стороны России.

Вооруженные силы РФ начали наносить массированные удары по объектам инфраструктуры Украины с 10 октября. Тогда взрывы прогремели в Киеве и других городах. Некоторые населенные пункты были обесточены и остались без водоснабжения.

В тот же день президент РФ Владимир Путин сказал во время заседания Совбеза, что ракетные удары стали ответом на террористические действия киевского режима. Среди прочего речь шла о происшествии на Крымском мосту. Российский лидер подчеркнул, что эти действия Киева ставят его в один ряд с «одиозными» террористическими группировками.

Россия начала специальную военную операцию по защите Донбасса 24 февраля. О ее старте объявил Владимир Путин. Он подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Киев отверг попытки дипломатического урегулирования конфликта, поэтому Россия решила оказать республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.