В Госдуме РФ призвали отдать виллу Зеленского в Крыму детям-сиротам

Фото: www.globallookpress.com / Ukrainian Presidency

Глава киевского режима и его приспешники должны хотя бы частично компенсировать ущерб, нанесенный мирным жителям.

Виллу президента Украины Владимира Зеленского в Крыму нужно отдать под детский лагерь для лечения и отдыха сирот. Об этом заявил депутат Госдумы РФ от Крыма Михаил Шеремет.

«Я думаю, что такую замечательную виллу, которую приобрел себе господин Зеленский, можно использовать, конечно, для детей. Именно ради них мы живем. Я думаю, что она прекрасно для этого подойдет. Вариантов очень много. Это и для детей-сирот, которые появляются в результате агрессии со стороны киевского режима, и для обычных наших детей, которые могут отдыхать и проводить время», — сказал Шеремет в беседе с URA.RU.

Кроме того, депутат предложил передать в собственность народа виллы всех представителей киевского режима, а также звезд эстрады и шоу-бизнеса, которые его поддерживают. По мнению Шеремета, таким образом можно будет хотя бы частично компенсировать ущерб, нанесенный мирным жителям, прежде всего, Донбасса.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Зеленский сдал свою виллу в Италии паре из России.