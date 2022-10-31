Путин в Сочи встретился с Пашиняном и Алиевым

Фото, видео: Kremlin.ru; 5-tv.ru

Сочи встречал гостей проливным дождем. Настроений это не портило.

«Осень — есть осень». С обсуждения погоды, которая сегодня в первых строчках новостей, началась и встреча на высоком уровне в Сочи. Туда на переговоры с Владимиром Путиным прибыли президент Азербайджана и премьер-министр Армении.

С Николом Пашиняном встреча длилась около двух часов. А прямо в эти минуты президент говорит Ильхамом Алиевым. Самые важные заявления услышал наш обозреватель Алексей Лазуренко.

Сочи встречал гостей проливным дождем. Настроений это не портило. Пашинян улыбался и жал руки встречающим у трапа. В Баку антиковидные меры явно серьезнее: Алиев лишь слегка махал головой. Хозяину встречи тоже пришлось делиться зонтиком. И извиняться за осенние дожди.

В резиденцию «Русь» въезжает кортеж президента Азербайджана. В этот момент внутри заканчиваются переговоры российского лидера с армянским премьером. Протокол сегодня имеет особое значение. Вопрос на повестке слишком непростой. Армения и Азербайджан в Сочи говорят о мире. Причем сегодня этот мир наконец близок как никогда за последние 30 лет.

«Мы видим подходы наших коллег к тому, что происходит на армяно-азербайджанской границе и вокруг Карабаха. Ну, что ж, конфликт этот длится уже десятилетия, поэтому надо все-таки когда-то его завершать», — сказал Путин.

И Россия играет здесь ключевую роль. После обострения конфликта осенью 2020-го именно Путин посадил Алиева и Пашиняна за стол переговоров. Тогда виртуальный — по видеосвязи. Но благодаря этому удалось достичь прекращения огня. Настало время идти дальше.

«Создать условия для развития, в том числе для развития Армении, потому что разблокировка транспортной инфраструктуры, создание новых маршрутов, они все эти вопросы, связанные с развитием экономики, социальной сферы, в конечном итоге это то, ради чего мы работаем, в интересах людей все это планируется», — сказал российский лидер.

Самый масштабный из таких проектов — Зангезурский коридор. Давняя мечта Баку. Там хотят проложить железную и автомобильную дороги по южной кромке Сюникской области Армении. Чтобы связать нахичеванский эксклав с остальной страной. В Баку уверяют: транспортная артерия выгодна Еревану. Армения может получить прочную транспортную связь с Россией. Однако в самом Ереване опасаются, что коридор отрежет страну от границы с Ираном.

«Коммуникации, которые проходят по территории Республики Армения, должны находиться под полным контролем Республики Армения. И эксплуатироваться согласно законодательству Армении, пограничная служба ФСБ России должна осуществлять контроль за исполнением вышеуказанных договоренностей», — сказал Пашинян.

В том факте, что переговоры проходят в санатории, принадлежавшем еще управделами ЦК КПСС, тоже есть свой символизм. И в Баку, и в Ереване признают: основой демилитаризации границ могут стать только карты советского Генштаба, которые сегодня хранятся в российских архивах.

«Позиция России заключалась в том, что само формирование комиссии по делимитации его работы станет механизм пограничной безопасности, честно говоря, тогда мы не разделяли эту позицию, но в конце концов решили опираться на трактовку нашего стратегического союзника, то есть России», — сказал Пашинян.

Россия сегодня остается единственным переговорщиком, которому доверяют обе стороны. Европейские чиновники пытались примирить Баку и Ереван в Вене. Но после этого Макрон заявил: Россия в конфликте играет на азербайджанской стороне. Алиев тут же отказался общаться с французскими властями.

«Хочу отметить вашу роль, декларация положила тогда конфликт, сейчас пришло время говорить о нормализации отношений», — сказал Алиев.

Вашингтону не доверяет уже Ереван. Госдеп считает, что Карабах должен оставаться под юрисдикцией Баку. Вне зависимости от того, что думают местные жители.

Пашинян готов продлить пребывание российских миротворцев в Карабахе. Но главное — обе стороны стремятся разговаривать о мирном договоре. Поэтому сегодняшняя встреча в Сочи короткой точно не будет.