Шпионские игры: посла Нидерландов вызвали в МИД РФ после скандала с вербовкой

Фото, видео: Валерий Шарифулин / ТАСС; 5-tv.ru

Причем, это уже не первая провокация в Нидерландах. До этого контактов с дипломатом искали агенты ЦРУ.

Сегодня в МИД вызвали посла Нидерландов после попытки вербовки нашего военного атташе в этой стране. Выяснилось, в Гааге выйти на разговор с ним пытался представитель британской разведки.

Причем, это уже не первая провокация в Нидерландах. До этого контактов с дипломатом искали агенты ЦРУ, а в апреле этого года уже сами голландские спецслужбы пытались завербовать троих работников российского посольства. После они были объявлены персонами нон-грата. За кем-то даже устанавливали слежку.